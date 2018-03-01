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李家同嘆：學測英文作文逾萬人零分 全國無動於衷

影╱殘忍！小黑幾乎遭斷頸 搶救後奇蹟存活

2018-03-01 16:55聯合報 記者何祥裕╱即時報導

國內又發生殘忍虐狗案， 一條黑狗上月26日被人發現，從脖子到腋下有一道極深的傷口，似乎快要被砍斷頭，小黑奄奄一息，愛狗人士梁志維獲報後前往救援，送到動物醫院搶救，經過幾次清創後，小黑奇蹟似地活了下來，他說，一定會給小黑最好的醫療。

梁志維受訪表示，上月26日，有愛狗人士通報他去救援，小黑在大園區濱海路發現，脖子幾乎快被砍斷，獸醫師說，這傷口一定是人為的，傷口很整齊，應該是用利器傷害他的。

梁志維在臉書貼文說，小黑傷口嚴重到無法形容，當他到現場救援時，小黑疼痛到站立時都在發抖，而且已無法叫出聲音，傷口從頸部到腋下，傷口繞一整圈，傷口又大又深，連醫生看了都直搖頭，也只能先搶救再說。

後來醫師完成第一次清創手術，也有埋設引流管，醫師評估可能需要再清創1~2次，因為傷口真的又大又深，目前小黑在桃園，關心小黑的朋友可在醫院探訪時間過去關心小黑。

他說，到前天為止，小黑的精神狀況非常好，也非常乖，目前沒有生命危險，但傷口的部份就需要看狀況決定清創手術的次數，因為傷口實在太深了，住院的時間也無法確定，請大家放心，他一定會給小黑最好的醫療。

有網友稱讚梁的愛心，也替小黑加油，更痛罵虐狗人「傷害小黑的人渣，你一定會不得好死，更謝謝拯救小黑的你們。」

小黑疑遭人用利刃砍頭，脖子幾乎砍斷。圖/梁志維提供
小黑疑遭人用利刃砍頭，脖子幾乎砍斷。圖/梁志維提供
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小黑經獸醫搶救後，奇蹟存活下來。圖/梁志維提供
小黑經獸醫搶救後，奇蹟存活下來。圖/梁志維提供
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獸醫師虐狗手術
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