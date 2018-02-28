幕後黑手3度派人到松菸開槍？ 警方不排除

2018-02-28 02:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



松菸文創大樓昨天下午遭人開槍，郭姓槍手昨晚向高雄市楠梓警分局交槍投案，台北市信義警分局派員南下將他押解回台北，凌晨一時許才抵達信義分局，被問及「為何要開槍？」，郭都低頭不語，目前仍在警詢中。

警方指出，松菸開槍已第三件，對辦案的流程也已有經驗，案件一發生便立刻通報北、中、南的警方進行全面性封鎖，才讓犯嫌自知難逃而投案。