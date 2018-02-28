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幕後黑手3度派人到松菸開槍？ 警方不排除

2018-02-28 02:47聯合報 記者李承穎╱即時報導

松菸文創大樓昨天下午遭人開槍，郭姓槍手昨晚向高雄市楠梓警分局交槍投案，台北市信義警分局派員南下將他押解回台北，凌晨一時許才抵達信義分局，被問及「為何要開槍？」，郭都低頭不語，目前仍在警詢中。

警方指出，松菸開槍已第三件，對辦案的流程也已有經驗，案件一發生便立刻通報北、中、南的警方進行全面性封鎖，才讓犯嫌自知難逃而投案。

警方調查，三件案件應有關聯，目前不排除仍是與土方利益有關，甚至是同個指使者所為，已掌握線索，仍在持續偵辦中。

郭姓槍手押解回台北。記者李承穎/翻攝
郭姓槍手押解回台北。記者李承穎/翻攝
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