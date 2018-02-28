幕後黑手3度派人到松菸開槍？ 警方不排除

相關新聞
繞過半個蘭嶼 黑鷹殘骸現蹤2018-02-28 00:55
松菸3度槍響 疑同一人指使2018-02-28 00:57
當著兩名警察面前照開槍 松菸槍手挑釁公權力2018-02-27 23:22
為何開槍？ 松菸案槍手：不滿富邦建設2018-02-27 22:44
只為不爽走路被撞？ 男子稱開槍松菸解氣2018-02-27 21:23
兩岸一家親？ 走私變難改來台製毒還合作設廠2018-02-27 21:20
大白天在松菸文創園區開槍 犯嫌在高雄帶槍投案2018-02-27 20:36
蘭嶼海灘發現黑鷹殘骸！ 空勤：研判是艙頂液壓艙蓋板2018-02-27 18:34
獨／知名券商元富證 涉內線交易遭檢調搜索2018-02-27 18:00
女子入獄前辦結婚登記 「罪加一條」成賀禮2018-02-27 16:29
無視刑事局存在？松菸下午再傳槍聲 近來第三起2018-02-27 15:51
不怕「正晶」告 蔡正元再酸：愛台灣卻生美國人2018-02-27 14:46
花蓮強震雲翠大樓14死 建商遭聲押2018-02-27 14:25
屏東氣爆死者叫5桶瓦斯 引爆前要大家快跑2018-02-27 13:44
廉政官被爆向檢舉人索獎金回扣 交保後欲串證被羈押2018-02-27 13:00
魏應充除夕夜跌破頭 外役監農場勞務暫停2018-02-27 12:35
屏東枋寮民宅氣爆火警 客廳發現1女性遺體2018-02-27 12:14
花蓮雲翠大樓震後8秒壓死14人 檢方聲押建商2018-02-27 12:08
國10旗山路段車禍疑酒後自撞 1男子送醫不治2018-02-27 11:40
新聞眼／送驗玩假的 危車滿街走2018-02-27 00:58
泵浦車機具拆又裝…動輒超重「驗車九成不會過」2018-02-27 00:53
跟車助手撿回一命：不知手煞車被拆除2018-02-27 00:49
4死車禍3大肇因…水泥車業者、汽修員被起訴2018-02-27 00:45
同學法院旁橫死 她任告代：這是幫老同學的最後一件事2018-02-27 00:40
為撞死同業被告辯護的律師：執業態度不能因案而異2018-02-27 00:35
為同業討公道的律師：執業25年，我第一次為案子哭2018-02-27 00:28
水泥車追撞四死案...手煞車被拆 驗車竟過關2018-02-26 23:47
北市林森北路男女帶傷陳屍家中 屋內一氧化碳濃度飆高2018-02-26 23:33
熱門文章
小黃運將請吃早餐她「暖到想嫁」 網友驚：太危險2018-02-27 10:17
不怕「正晶」告 蔡正元再酸：愛台灣卻生美國人2018-02-27 14:46
律師袍不洗、也不穿著上廁所 原因只有一個！2018-02-27 09:00
4桶氫氧化鉀儲筒掉南科馬路上 警消：1個月2次了2018-02-27 10:57
結婚13年夫不行房、在家交談還用LINE 妻快發瘋2018-02-27 18:28
高中生打棒球被鄰長報警驅趕 警道歉：大人的錯2018-02-27 14:35
屏東氣爆死者叫5桶瓦斯 引爆前要大家快跑2018-02-27 13:44
無視刑事局存在？松菸下午再傳槍聲 近來第三起2018-02-27 15:51
花蓮雲翠大樓震後8秒壓死14人 檢方聲押建商2018-02-27 12:08
魏應充除夕夜跌破頭 外役監農場勞務暫停2018-02-27 12:35
廉政官被爆向檢舉人索獎金回扣 交保後欲串證被羈押2018-02-27 13:00
當著男友面前強暴她 東海惡狼判重刑2018-02-27 12:13
獨／知名券商元富證 涉內線交易遭檢調搜索2018-02-27 18:00
屏東枋寮民宅氣爆火警 客廳發現1女性遺體2018-02-27 12:14
台南知名餐廳凌晨大火 員工自強活動躲過一劫2018-02-27 09:23
影／飯店用餐驚見老鼠 通知服務員反被質疑「騙人」2018-02-27 10:21
蘭嶼海灘發現黑鷹殘骸！ 空勤：研判是艙頂液壓艙蓋板2018-02-27 18:34
家門口樓梯被惡鄰臭鞋占滿 網友：隔壁住蜈蚣嗎？2018-02-27 11:22
玻尿酸隆鼻竟單眼失明 女大生狀告整形醫2018-02-27 17:37
女子入獄前辦結婚登記 「罪加一條」成賀禮2018-02-27 16:29
紫光燈一照 半套性服務現形2018-02-27 17:59
不當黨產條例違憲？北高行停止訴訟 最高行政法院廢棄2018-02-27 23:04
撿屍性侵佯稱女說「嗯」同意 法院重判2018-02-27 11:05
男子利用參加陣頭機會性侵28少年 檢方求刑30年2018-02-27 16:36
抱怨長官浪費紙 憲兵拍機密傳「靠北長官」遭訴2018-02-27 13:04
「男生可以碰，爸爸也可以碰」 離譜老爸被判刑2018-02-27 22:28
電表故障知名農場少繳電費近4百萬？高院判台電敗訴2018-02-27 20:03
為何開槍？ 松菸案槍手：不滿富邦建設2018-02-27 22:44
泰福生技內線交易案 元富證董事長證人身分被約談2018-02-27 21:43
性侵偷拍5女 李宗瑞再被判賠1325萬元2018-02-27 18:19
當著兩名警察面前照開槍 松菸槍手挑釁公權力2018-02-27 23:22
只為不爽走路被撞？ 男子稱開槍松菸解氣2018-02-27 21:23
吳宗憲好友聯明科技許豐暘被判重刑 但早已落跑2018-02-27 17:09
記者撰寫「假公益真投資」調查報導 王雪紅提告遭駁2018-02-27 15:15
前手球國手裝瞎詐保 高院判須吐還417萬保險金2018-02-27 11:11
大白天在松菸文創園區開槍 犯嫌在高雄帶槍投案2018-02-27 20:36
影╱旗山計程車連撞兩機車 7人輕重傷2018-02-27 19:16
花蓮強震雲翠大樓14死 建商遭聲押2018-02-27 14:25
元富總經理李明輝涉泰福內線交易送北檢2018-02-28 00:04
太晚回家門被鎖 少女投宿友人家慘遭性侵2018-02-27 20:33
留言