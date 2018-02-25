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網購加LINE要小心 網購謹記防騙3步驟

2018-02-25 14:28中央社 台北25日電

刑事局今天表示，詐騙集團去年起常盜臉書帳號發文加LINE進行詐騙，根據165反詐騙諮詢專線統計，特別公布104組涉詐騙LINEID，提醒民眾網購謹記防騙「不、要、想」3步驟。

詐騙手法千百種，刑事局今天發布新聞稿指出，自去年10月起，興起歹徒盜用民眾臉書帳號後，再張貼低價優惠販售手機、液晶銀幕、電視、空拍機或演唱會門票等訊息，藉此誘導被盜臉書帳號者的好友私加LINE帳號進行交易。

刑事局說，待受害者加入詐騙LINE帳號後，歹徒常在對話中以活動即將截止為由，利用民眾急於買到賺到的心態要求立刻匯款，甚至還會傳送身分證件照片以取信買家，但匯出款項後卻遲遲拿不到交易商品，其實這都是歹徒的詐騙陷阱。

根據165反詐騙諮詢專線統計，自去年10月起至今年1月底，已發現104組用於詐騙的LINE ID，且每筆遭詐騙金額達新台幣數千元至數萬元不等。其中，像是「1470220」、「141line id」、「a0169」及「zhu520168」等，都是涉詐帳號，民眾要多加留意。

刑事局提醒，民眾在進行網路購物時，要謹記「不、要、想」3步驟，可避免誤入詐騙集團陷阱和荷包免於失血。

一、「不加LINE作私下交易」

私下交易風險大，消費權益無法受保障，加上歹徒所使用的LINE頭像和身分證資料都是假的，匯款後遭對方封鎖就再也找不到人。

二、「要下載165各宣導管道」

165反詐騙宣導平台包含有LINE、臉書、APP和官網等各種管道，只要下載就可隨時看到最新詐騙資訊及相關宣導事項，避免成為歹徒眼中的肥羊。

三、「想想商品便宜的可能性」

心理學家提出「10秒」原則，民眾看到相關促銷貼文時，可先利用10秒鐘時間思考前因後果，並反問自己這類商品是否可能如此便宜，恢復理性思考判斷行事。

刑事局表示，目前已持續提供上述詐騙帳號的分析資料給相關部門，運用第三方警政力量，共同針對涉詐帳號研擬因應對策，防制類似案件反覆發生。

詐騙集團LINE

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