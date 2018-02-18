殺老闆伴屍7天獲判無罪 法院：死因不明缺乏動機

2018-02-18 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園龜山1名林姓工人去年8月被指控，徒手悶死曾姓老闆，搶走3000元現金反綁屍體藏在屋內7天，還寫下慰問紙條故佈疑陣，直到掩蓋不住屍臭才曝光；法院審理後，以曾死因不明，林沒有殺人動機、缺乏直接證據等理由，一審判處他無罪，檢方表示會再上訴。

檢警調查，林男（46歲）因吸毒、積欠房租，去年8月10日遭曾姓老闆怒斥「你不用做了」、「月底前搬走」，他氣得徒手悶摀曾口鼻致死，強走對方3000元現金，甚至反綁曾四肢將屍體藏在屋內7天，林做案後始終否認犯行。

林還被指控，為卸責刻意留下慰問曾的紙條，註明日期寫「老師，好幾天沒看到你了」、「老師，您在躲嗎？您的案子沒事的」等語，企圖誤導偵辦；檢方認為，林費盡心機脫罪態度極為惡劣，上月依強盜殺人罪嫌起訴，請求重量刑。

法醫鑑定後，曾體內未驗出毒物，但遭綑綁、掩蓋棄屍狀態，明顯非自然死亡，且外觀內部無重大損傷，可排除毒害、鈍鈍器加害致死，若施壓覆蓋呼吸道，停止後組織彈性恢復可能不會留下證跡，研判死因為外壓呼吸道或悶摀口鼻窒息。

院方再傳訊解剖的陳姓法醫，他說曾體內未驗出酒精、安眠藥，照理若遭外壓呼吸道、悶摀口鼻會抵抗，他推測曾可能在入睡沒有知覺時，遭人用柔軟、面積大的枕頭棉被悶住，掙扎時接觸面積大相對柔軟之物，才沒在口鼻留下挫傷。

但法院認為，「他殺」純粹是法醫鑑定後做出的結論並非最後結果，死者也可能因糖尿病休克、酮酸中毒，該狀況不會在器官留下病變，沒辦法靠解剖檢驗出來。

而根據曾的病歷，他確有糖尿病史，死前一天從工地下班，又緊接擔任代班警衛，幾乎20小時未休息，兩周前還曾傳訊給友人說「身體出了狀況，在休養」；法官認為，法醫未考量病史、其他可能猝死原因，直接推論遭他殺尚嫌速斷。

另外，雙方因派工問題起爭執，曾雖用激烈言語刺激對方，但細究林回覆並無殺人動機，檢警在林房內查扣作案的尼龍繩、帆布，僅能證明犯嫌就地取材，且曾常外出工作，林留下字條聯繫並未悖於常理，無法認定是殺人後誤導偵辦行為。