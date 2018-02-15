親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

偷車賊擁妻看A片嘿咻睡著 警掀被單「裸抓」

2018-02-15 19:24聯合報 記者曾增勳╱即時報導

日前持槍拒捕逃逸的李男與妻子約在汽車旅館看色情片光溜溜相擁眠，警方趁機逮捕人查獲...
日前持槍拒捕逃逸的李男與妻子約在汽車旅館看色情片光溜溜相擁眠，警方趁機逮捕人查獲槍毒。圖／警方提供
分享

新北市李姓男子11日駕駛贓車途經桃園市，拒絕警方攔檢加速逃逸，慌張開車自撞翻車後棄車，並持槍威迫一輛自小客女駕駛載到台北榮總桃園分院後再偷車逃逸。李男四處躲藏，昨天情人節，他約妻子在龜山區一家汽車旅館看A片嘿咻後睡著，警方掌握行蹤昨天凌晨衝入房內逮人時，床單一拉開，發現夫妻兩人光溜溜相擁而睡，警方壓制李男後，在房內查獲改造手槍1把、子彈5發及微量毒品，訊後將李男依槍砲、毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方今天聲請羈押獲准。

警方指出，新北市李姓男子（46歲）本月11日晚，開贓車行經桃園市桃園區三民路、三元街口發現尾隨攔查，李男驚覺加速逃逸，警方追趕，李男開車行經民有十六街，路不明，慌張自撞翻車後棄車逃逸，警方追捕，發現李男持槍拒捕，李男隨後持槍脅迫一輛自小客女車主開車，載他到台北榮總桃園分院附近下車，再偷竊另一輛贓車逃逸。

李男犯案後四處躲藏，由於昨天是情人節，他約28歲妻子到龜山區一家汽車旅館見面，兩人投宿後，看完A片嘿咻後睡著，警方掌握行跡衝入房間時，擔心李男持槍，急拉床單，發現李男夫妻兩人赤裸相擁而眠，當時電視還在播放A片，警方立即壓制李男，李妻嚇得拉床單裹身。

警方隨後在房間內搜出改造手槍1把、子彈5發及微量毒品，李男辯稱，槍械非他所有，他偷車後發現槍械放置車內。警方訊後將他依槍砲彈藥、毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，今天檢方向地院聲押獲准。

日前持槍拒捕逃逸的李男與妻子約在汽車旅館看色情片光溜溜相擁眠，警方趁機逮捕人查獲...
日前持槍拒捕逃逸的李男與妻子約在汽車旅館看色情片光溜溜相擁眠，警方趁機逮捕人查獲槍毒。圖／警方提供
分享

日前持槍拒捕逃逸的李男與妻子約在汽車旅館看色情片光溜溜相擁眠，警方趁機逮捕人查獲...
日前持槍拒捕逃逸的李男與妻子約在汽車旅館看色情片光溜溜相擁眠，警方趁機逮捕人查獲改造槍械（見圖）、毒品。圖／警方提供
分享

毒品贓車
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

台南新營火警連燒3樓房 波及超商損失慘

2018-02-15 13:56

影／女見普悠瑪竟從月台奔向衝撞 彈飛另一側軌道慘死

2018-02-15 12:30

憾！孝子接老母親回家過年 清晨火警雙雙喪生

2018-02-15 11:10

影／蒙古竊盜集團大舉侵台！ 警：逛街留意被碰撞

2018-02-15 11:54

影／女子衝向普悠瑪被撞飛慘死 驚悚畫面曝光

2018-02-15 21:26

年夜飯跟值班同仁吃 警局長：這時候應該跟他們在一起

2018-02-15 19:36

祝融除夕夜來搗蛋 警消忙救塑膠廠大火吃不了年夜飯

2018-02-15 19:18

同事好友集氣 台西分局長恢復生命跡象

2018-02-15 19:15

上任9天 分局長慰問同仁突不適昏倒

2018-02-15 17:52

飯店除夕傳火警？ 原來是消防演練安民心

2018-02-15 14:04

為還30萬賭債 竟夥同少年連續偷搶彩券行

2018-02-15 12:50

划立式槳板意外槳掉落 港警海上救援

2018-02-15 12:01

椰子殻倉庫被祝融燒毀 幸無人傷亡

2018-02-15 11:44

普悠瑪進苗栗站撞死1人 苗栗竹南一度單線行車

2018-02-15 11:28

上永春市場攤買菜 慣竊廚師伸「第三隻手」

2018-02-15 09:53

影／過年闔家圍爐 有群人卻堅守崗位

2018-02-15 09:33

醉男在別人家前便溺被制止 竟持辣椒槍攻擊

2018-02-15 09:11

高雄大社夜半傳「槍」響？ 原來是隨地尿尿惹禍

2018-02-15 06:57

尋人高手 助失散母子重逢

2018-02-15 00:34

香舖店進貨近1噸爆竹 可炸出一個棒球場

2018-02-15 00:18

台大體育館化糞池沼氣燃燒 2人受傷

2018-02-14 23:16

尾隨救護車送自殺男就醫 警車遭撞2傷

2018-02-14 23:09

快幫忙找他回來吃年夜飯 老翁失聯一周待協尋

2018-02-14 22:12

警方也印發錢母 既招財又能宣傳治安

2018-02-14 21:07

「今天是這一年來最溫暖日子」 腳麻街友哽咽謝暖警

2018-02-14 19:12

小年夜驚魂！台中國道火燒車 小貨車燒成廢鐵

2018-02-14 19:12

阿里山小火車接連出軌 資深司機員指未落實安全檢核

2018-02-14 18:54

員警問路人「對警察的看法？」 這些答案好窩心

2018-02-14 18:33

41歲感染科年輕醫師 因病猝死

2018-02-14 17:34

離職員工漏口風 價值60萬元22包薑粉遭竊

2018-02-14 17:13

林務局、台鐵營運意見不同 阿里山森鐵1個月3次出軌

2018-02-14 16:22

阿里山小火車又出軌 近1個月第3次

2018-02-14 16:13

春節警消備勤總動員 暖心廠商加菜送上桌　　　　

2018-02-14 15:48

議員服務處也敢偷 警6小時破案

2018-02-14 15:46

香鋪囤積爆竹煙火近一噸 消防員：可炸出一個棒球場

2018-02-14 15:44

3歲兒反鎖車內 警不破窗智取雷射筆助開鎖

2018-02-14 15:44

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

影／女見普悠瑪竟從月台奔向衝撞 彈飛另一側軌道慘死

2018-02-15 12:30

尾隨救護車送自殺男就醫 警車遭撞2傷

2018-02-14 23:09

女幫住院父清潔 一句「肛門在哪」險讓護理師崩潰

2018-02-14 21:45

影／台中驚傳情殺命案！女慘遭割頸不治 兇嫌身上有刀傷

2018-02-15 14:28

台南新營火警連燒3樓房 波及超商損失慘

2018-02-15 13:56

憾！孝子接老母親回家過年 清晨火警雙雙喪生

2018-02-15 11:10

男大生臉書獵豔 少女們快要崩潰

2018-02-15 00:18

美女的奇襲！破獲600公斤、30億元搖頭丸

2018-02-14 23:27

謊稱持有裸照 要國中少女自拍裸照傳送後散布到校園

2018-02-14 22:58

上任9天 分局長慰問同仁突不適昏倒

2018-02-15 17:52

工人要求還一千多萬欠款 承包商：要請立委喬但錢不夠

2018-02-15 01:37

為還30萬賭債 竟夥同少年連續偷搶彩券行

2018-02-15 12:50

獨／籤詩靈驗！ 調查局守株待兔逮毒梟

2018-02-15 11:48

高雄大社夜半傳「槍」響？ 原來是隨地尿尿惹禍

2018-02-15 06:57

前飛指部指揮官疑涉共諜不起訴 軍方尊重

2018-02-14 21:31

影／蒙古竊盜集團大舉侵台！ 警：逛街留意被碰撞

2018-02-15 11:54

年夜飯跟值班同仁吃 警局長：這時候應該跟他們在一起

2018-02-15 19:36

台大體育館化糞池沼氣燃燒 2人受傷

2018-02-14 23:16

偷車賊擁妻看A片嘿咻睡著 警掀被單「裸抓」

2018-02-15 19:24

普悠瑪進苗栗站撞死1人 苗栗竹南一度單線行車

2018-02-15 11:28

快幫忙找他回來吃年夜飯 老翁失聯一周待協尋

2018-02-14 22:12

影／過年闔家圍爐 有群人卻堅守崗位

2018-02-15 09:33

少將接受大陸招待 未涉共諜不起訴

2018-02-15 00:30

你也上榜嗎？ 詐騙案件被害人生肖排名前5大公開

2018-02-15 10:29

台中市汽車旅館傳情殺 女死男送醫

2018-02-15 14:16

祝融除夕夜來搗蛋 警消忙救塑膠廠大火吃不了年夜飯

2018-02-15 19:18

同事好友集氣 台西分局長恢復生命跡象

2018-02-15 19:15

香舖店進貨近1噸爆竹 可炸出一個棒球場

2018-02-15 00:18

失蹤8年女就醫謎底揭曉 妹冒用健保卡

2018-02-15 15:11

橋檢偵辦共諜案 起訴退役上校及友人

2018-02-14 21:57

上永春市場攤買菜 慣竊廚師伸「第三隻手」

2018-02-15 09:53

搖頭丸案／「土地公」打氣 等到嫌犯取貨

2018-02-15 00:01

飯店除夕傳火警？ 原來是消防演練安民心

2018-02-15 14:04

汽車擦撞騎士疑誤將油門當煞車 衝進路旁檀香店

2018-02-14 23:28

裝盲詐保 前國手判刑定讞

2018-02-15 00:32

划立式槳板意外槳掉落 港警海上救援

2018-02-15 12:01

「長槍哥」囂張砸車 竟誆稱神明指示

2018-02-15 10:59

迷「網」遇害 教孩子身體自主權

2018-02-15 00:31

嘉市議員遭竊 6小時破案

2018-02-15 00:39

醉男在別人家前便溺被制止 竟持辣椒槍攻擊

2018-02-15 09:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top