偷車賊擁妻看A片嘿咻睡著 警掀被單「裸抓」
新北市李姓男子11日駕駛贓車途經桃園市，拒絕警方攔檢加速逃逸，慌張開車自撞翻車後棄車，並持槍威迫一輛自小客女駕駛載到台北榮總桃園分院後再偷車逃逸。李男四處躲藏，昨天情人節，他約妻子在龜山區一家汽車旅館看A片嘿咻後睡著，警方掌握行蹤昨天凌晨衝入房內逮人時，床單一拉開，發現夫妻兩人光溜溜相擁而睡，警方壓制李男後，在房內查獲改造手槍1把、子彈5發及微量毒品，訊後將李男依槍砲、毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方今天聲請羈押獲准。
警方指出，新北市李姓男子（46歲）本月11日晚，開贓車行經桃園市桃園區三民路、三元街口發現尾隨攔查，李男驚覺加速逃逸，警方追趕，李男開車行經民有十六街，路不明，慌張自撞翻車後棄車逃逸，警方追捕，發現李男持槍拒捕，李男隨後持槍脅迫一輛自小客女車主開車，載他到台北榮總桃園分院附近下車，再偷竊另一輛贓車逃逸。
李男犯案後四處躲藏，由於昨天是情人節，他約28歲妻子到龜山區一家汽車旅館見面，兩人投宿後，看完A片嘿咻後睡著，警方掌握行跡衝入房間時，擔心李男持槍，急拉床單，發現李男夫妻兩人赤裸相擁而眠，當時電視還在播放A片，警方立即壓制李男，李妻嚇得拉床單裹身。
警方隨後在房間內搜出改造手槍1把、子彈5發及微量毒品，李男辯稱，槍械非他所有，他偷車後發現槍械放置車內。警方訊後將他依槍砲彈藥、毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，今天檢方向地院聲押獲准。
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