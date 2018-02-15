偷車賊擁妻看A片嘿咻睡著 警掀被單「裸抓」

2018-02-15 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



日前持槍拒捕逃逸的李男與妻子約在汽車旅館看色情片光溜溜相擁眠，警方趁機逮捕人查獲槍毒。圖／警方提供 分享 facebook

新北市李姓男子11日駕駛贓車途經桃園市，拒絕警方攔檢加速逃逸，慌張開車自撞翻車後棄車，並持槍威迫一輛自小客女駕駛載到台北榮總桃園分院後再偷車逃逸。李男四處躲藏，昨天情人節，他約妻子在龜山區一家汽車旅館看A片嘿咻後睡著，警方掌握行蹤昨天凌晨衝入房內逮人時，床單一拉開，發現夫妻兩人光溜溜相擁而睡，警方壓制李男後，在房內查獲改造手槍1把、子彈5發及微量毒品，訊後將李男依槍砲、毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方今天聲請羈押獲准。

警方指出，新北市李姓男子（46歲）本月11日晚，開贓車行經桃園市桃園區三民路、三元街口發現尾隨攔查，李男驚覺加速逃逸，警方追趕，李男開車行經民有十六街，路不明，慌張自撞翻車後棄車逃逸，警方追捕，發現李男持槍拒捕，李男隨後持槍脅迫一輛自小客女車主開車，載他到台北榮總桃園分院附近下車，再偷竊另一輛贓車逃逸。

李男犯案後四處躲藏，由於昨天是情人節，他約28歲妻子到龜山區一家汽車旅館見面，兩人投宿後，看完A片嘿咻後睡著，警方掌握行跡衝入房間時，擔心李男持槍，急拉床單，發現李男夫妻兩人赤裸相擁而眠，當時電視還在播放A片，警方立即壓制李男，李妻嚇得拉床單裹身。

警方隨後在房間內搜出改造手槍1把、子彈5發及微量毒品，李男辯稱，槍械非他所有，他偷車後發現槍械放置車內。警方訊後將他依槍砲彈藥、毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，今天檢方向地院聲押獲准。

日前持槍拒捕逃逸的李男與妻子約在汽車旅館看色情片光溜溜相擁眠，警方趁機逮捕人查獲槍毒。圖／警方提供 分享 facebook