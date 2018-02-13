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警政署陸海空掃毒 16天逮2622人

2018-02-13 18:58中央社 台北13日電

農曆年前，警政署全面強力掃蕩毒品，統計自1月29日起迄今，不分國內外陸、海、空方式包夾，共緝獲2382件毒品案、2622名犯嫌及近3500公斤毒品，成果豐碩。

刑事局今天舉行「警政署全力掃毒，陸海空全面開戰」記者會，並公布近日掃毒成果及查緝案件，大有斬獲。

刑事局警政監林淵城表示，警政署繼「安居緝毒計畫」後，全面持續展開陸、海、空掃毒行動，全面清查毒品管道，鎖定「阻毒於海外」、「截毒於關口」、「緝毒於境內」等3個面向。

他指出，自1月29日迄今，共緝獲毒品案2382件、犯嫌2622人、毒品淨重3463.66公斤；其中，值得一提的是有多達2400公斤毒品是成功阻絕於海外，並未流入國內。

刑事局運用大數據分析，進而破獲重大毒品案件，像是「阻毒於海外」個案就有，檢警、海巡2月2日在高雄外海查獲一艘漁船走私毒品，起出愷他命總重1289.6公斤，市價新台幣30多億元，逮捕陳姓船長及5名印尼籍船員，檢方聲押陳姓船長獲准，5名船員責付仲介，是史上利用漁船走私愷他命最大量的案件。

「截毒於關口」部分，航警局與財政部關務署台北關於2月9日在永儲快遞進口專區，查獲一批從泰國曼谷以「衣服」名義申報進口的可疑貨物，經開箱查驗發現71箱「乳膠枕」中夾藏愷他命逾97公斤，估市價約上億元。

「緝毒於境內」方面，刑事局2月11日查緝到曾涉清大博士製毒案的李雲龍自國外進口大批製毒機具和原料，以偽娃娃車載到製毒據點，經動員近百名員警逮獲7嫌，起獲原料約可製成173公斤毒品、市價超過1億元。

林淵城說，透過警方近日強力掃毒，有效斷絕國內毒品供應鏈，毒品價格供需因此失衡，加上販毒集團想趁年關近要大撈一筆，正值製毒師進場趕工之際，因時、因地、因人而有所成效，掃毒成果豐碩，也讓民眾有感。

毒品走私泰國
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