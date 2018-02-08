獨／調查局在基隆關破獲1千公斤K毒原料

2018-02-08 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局航業處日前在基隆關攔獲4級毒品「鹽酸羥亞胺」原料1千公斤。記者游明煌／攝影 分享 facebook

調查局緝毒再傳捷報。調查局航業處日前在基隆關攔獲4級毒品「鹽酸羥亞胺」原料，重量高達1千公斤，由於「鹽酸羥亞胺」可提煉3級毒品K他命，調查局研判北台灣可能有製毒工廠，準備在農曆年節提煉大撈新年財，由於這批原料可提煉的K毒相當龐大，估計可供上百萬人次吸食，調查局不敢掉以輕心，全案擴大偵辦中。

據了解，航業處是於日前在基隆關攔獲這批毒品原料，但貨主並未現身，調查局為人贓俱獲，動員大批調查官在現場守候2天，今天等貨主出現提領後，當場將貨主逮捕，全案依毒品危害防制條例罪偵辦，同時追查毒品來源。

調查局指出，K毒的製程並不複雜，只要原料取得沒有問題，在台灣籍師父的指導下，很輕易就可完成；並且，依照目前大陸法令，所有製造Ｋ毒的原料，例如酮體、甲胺等，都非管制化學原料，不僅價格便宜，取得也非常容易，使得K毒生產有暴利可圖，也容易進行。

鹽酸羥亞胺(乾燥後即是K他命)主要用作醫藥中間體，最終合成產物為醫用麻釃劑氯胺酮(K粉)，因鹽酸羥亞胺屬易製毒化學品, 被列為管制化學品。

台高檢擬定「安居緝毒專案」，報請行政院核定執行計畫，高雄地檢署日前指揮警方會同海巡緝私艦，在小琉球外海查獲「昇利滿號」漁船涉嫌走私1289.6公斤K他命，陳姓船長與外籍船工等6人被捕，專案小組為緝獲貨主，要求相關單位保密，未料人還沒抓到，海巡署官網大辣辣公告緝獲這起歷年最大的海上K他命走私毒品案，引發檢方不滿，海巡署緊急將相關訊息下架。

「昇利滿號」漁船在海面上故障失去動力，找來其他漁船拖船，檢、警、海巡認時機成熟，在高雄外海處登檢該船，經陳姓船長同意執行搜索，在該漁船冰櫃底部夾層內查獲以「鐵觀音茶葉」真空包偽裝的高純度之K他命126袋，總重1289.6公斤。