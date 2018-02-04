逾1公噸史上最大宗K他命走私 總市值破30億

2018-02-04 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄檢警、海巡等單位在高雄林園區外海成功攔截運毒漁船，破壞船內冰櫃底部夾層，發現K他命多達126袋、總重1289.6公斤，令人吃驚的是，這批貨皆為純度8成以上成品，檢警證實是國內史上最大宗K他命走私案，訊後陳姓船長被聲請羈押禁見獲准，全案將擴大追查上、下游。

近來高檢署擬定「安居緝毒專案」，與警政署合作在農曆年前徹底掃毒，高雄市警局苓雅分局接獲走私運毒情資報請偵辦，雄檢緝毒專組主任蘇聰榮、檢察官顏郁山利用數位鑑識系統，即透過大數據過濾漁船進出資料，發現東港籍漁船昇利滿號「一年出去捕魚沒幾次」，作息明顯有異，令人納悶遂鎖定偵辦。

檢警蒐證2、3月後，前天下午昇利滿號從東南亞將返台，海巡署派出千噸級巡防救難艦「屏東艦」、800噸級「福星艦」監控，不料在小琉球西北方、林園區外海處，該船竟失去動力並請求友船前來協助拖回，使海巡更清楚其確切位置，連忙派巡防艇前往控制行動，押回高雄港海巡碼頭。

陳姓船長（63歲）起初面對檢警、海巡人員登船檢查時一派輕鬆，不過在漁船冰櫃底部發現夾層，一破壞打開，果然暗藏堆滿126個黑色袋子，每袋裝滿K他命成品，各約10.2公斤，總重1289.6公斤，陳姓船長及5名印尼籍船員當場遭逮捕。

陳姓船長應訊時坦言以每趟200萬元代價運毒，還表示罹患食道癌，定期每年追蹤，希望能獲輕判。據了解，印尼船員們被告知在印尼運毒是要判死刑，嚇得都抱頭痛哭。陳涉犯毒品危害防制條例第4條3項運輸第三級毒品罪，檢方聲請羈押禁見獲准，5名印尼船員裁定責付仲介。