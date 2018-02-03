兩岸印尼搶詐嫌 台堅持國籍原則中國無功而返

2018-02-03 12:27 中央社 雅加達3日專電



印尼移民局昨天遣送涉及詐騙案的55名中國籍嫌犯，8名台嫌仍拘押在峇里島。中國原本計劃一併遣送台嫌赴中，但台灣堅持依國籍遣返原則處理，中方無功而返。

印尼警方1月11日在峇里島4個地點逮捕涉及網路詐騙的大批嫌犯，詐騙集團成員為中國人、台灣人及馬來西亞人，他們詐騙的對象是中國及台灣民眾。

印尼警方指出，這個詐騙集團共有68人被逮，包括63名中國人，1名馬來西亞人及4名印尼公民。

印尼警方後來向中央社記者證實，這批被捕的詐騙嫌犯中，所謂63名中國人裡，有8名台灣嫌犯。

峇里省移民局主管阿里（Ari Budijanto）向中央社記者證實，8名台灣嫌犯仍拘押在峇里島拘留中心，沒有被遣送中國。

原本外界憂心中國方面會強勢將台灣嫌犯遣送至中國受審，兩岸搶人大戰再度引發關注。

參與此案的印尼官員透露，印尼方面原本同意讓中國把8名台嫌一併遣送中國，同時中國派專機來峇里島遣送包括台嫌在內的計畫都已定案，但沒想到最後印尼方面還是不讓中國帶走8名台嫌。

官員指出，整起事件處理過程中，中國利用國際刑警組織主席孟宏偉的影響力，企圖強行遣送台嫌至中國。不過，台灣駐印尼代表處自始積極與印尼政府相關單位交涉，堅持印尼必須依照國籍遣返原則處理此案。

官員表示，整個過程，雙方「鬥關係、鬥智」，歷經曲折，最後中方無功而返，無法帶走8名台灣籍嫌犯。

事實上，類似情形去年已經發生過。印尼警方與中國合作於去年7月底分別在雅加達、泗水、峇里島及巴淡島等地逮捕共143名台灣及中國籍跨國電信詐騙犯嫌，其中22名嫌犯為台籍。

當時，駐印尼代表處官員仍然全力在印尼警局緊急攔下了4名台灣嫌犯，堅持依據國籍遣返原則，最終讓這4名台嫌回台受審。