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德車廠爆資助不人道實驗 逼人、猴吸廢氣

下士騙排長投資安毒 討債變恐嚇皆送辦

2018-01-29 21:09聯合報 記者郭政芬╱即時報導

陸軍第六軍團206旅前李姓彈藥下士（24歲），在擔任軍人期間，向黃姓前排長（29歲）以投資製毒工廠名目，詐騙50多萬元，黃男多次討債未果，找人持槍押李男簽本票。未料，李男事後反擊，找朋友側錄黃男暴力討債過程，要脅簽150萬和解金，整起案件驚動到憲兵隊曝光，警方也介入處理，昨天雙雙移送法辦。

檢警調查，黃姓前排長跟李姓前下士討錢，沒想到對方借錢不還，黃男趁著與李男出遊，扣押身分證和軍人身分證，還夥同另2名男子持槍要求李男簽立當鋪本票，一度恐嚇「欠債不還，不是斷手斷腳，你覺得如何？」李男嚇得當場允諾會每個月歸還，最後才得以返回部隊。

李男回到部隊後，不甘被恐嚇，找來廖姓好友幫忙，假借母親要來營區處理債務糾紛，將黃男騙至營區停車場內，以對話詢問的方式，由友人在旁側錄下黃男恐嚇取財過程，並要求150萬的和解金。

黃男不肯付高達150萬的和解金，最後由黃男母親匯款8萬元後，黃男才被釋放回營，爾後李男與廖男仍持續催討，甚至再度逼黃男簽下35萬和解書，要求交付餘款27萬，整起事件驚動憲兵隊調查後曝光。

警方指出，雙方原是債務糾紛，但過程中涉及妨害自由、恐嚇等犯行，因此李姓前下士以詐欺、妨害自由移送法辦，其他4人則以妨害自由移送。陸軍第六軍團表示，全案現交由司法調查中，不便評論。

陸軍第六軍團206旅發生李姓前彈藥下士與黃姓前排長原是債務糾紛，過程中涉及妨害自...
陸軍第六軍團206旅發生李姓前彈藥下士與黃姓前排長原是債務糾紛，過程中涉及妨害自由、恐嚇等犯行，昨天雙雙移送法辦。圖／本報資料照片
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