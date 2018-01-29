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桃園中油廠爆炸 鍋爐管氣爆

2018-01-29 09:03聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

桃園市龜山區中油公司桃園煉油廠，今天清晨6時42分驚傳轟隆巨大爆炸聲響，疑似煉油廠區戶外油槽爆炸，起火處有戶外作業區柴油儲槽，燃燒面積約50平方公尺範圍，無人員受困，7時35分左右控制火勢。

中油公司桃園煉油廠，今天清晨6時42分疑似煉油廠區戶外油槽爆炸。記者楊萬雲/攝影
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中油公司桃園煉油廠，今天清晨6時42分疑似煉油廠區戶外油槽爆炸。記者楊萬雲/攝影
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中油公司桃園煉油廠，今天清晨6時42分疑似煉油廠區戶外油槽爆炸。記者楊萬雲/攝影
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中油公司桃園煉油廠，今天清晨6時42分疑似煉油廠區戶外油槽爆炸。記者楊萬雲/攝影
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中油公司桃園煉油廠，今天清晨6時42分疑似煉油廠區戶外油槽爆炸。記者楊萬雲/攝影
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中油公司桃園煉油廠，今天清晨6時42分疑似煉油廠區戶外油槽爆炸。記者楊萬雲/攝影
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爆炸中油

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