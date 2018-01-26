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警署臉書挨轟撤照 朱學恒：難道用愛的小手阻炸彈客？

2018-01-26 06:38聯合報 記者楊德宜╱即時報導

「NPA 署長室」臉書昨分享維安特勤宣傳圖引起討論，其中的「沒有一發霰彈不能解決...
「NPA 署長室」臉書昨分享維安特勤宣傳圖引起討論，其中的「沒有一發霰彈不能解決的事，如果有，就兩發」，以及「不開門，沒關係，我們有很多方法打開它」，這兩張照片都遭撤下。圖／翻攝自NPA 署長室臉書
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「NPA 署長室」臉書昨分享維安特勤宣傳圖，其中的「不開門，沒關係，我們有很多方...
「NPA 署長室」臉書昨分享維安特勤宣傳圖，其中的「不開門，沒關係，我們有很多方法打開它」，已遭撤下。圖／翻攝自NPA 署長室臉書
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「NPA 署長室」臉書昨分享維安特勤宣傳圖引起討論，其中的「沒有一發霰彈不能解決的事，如果有，就兩發」，以及「不開門，沒關係，我們有很多方法打開它」，這兩張照片都遭撤下，讓挺警察的網友大感不滿，網路因此出現要求警政署「恢復照片」聲浪。

宅神朱學恒在他的臉書聲援警察，他表示，覺青的教育不能等，跟專門消滅恐怖份子的維安特勤隊嗆聲不能使用致命性武力，硬是拗到撤掉霰彈槍的圖片。不然在覺青的人權至上小小世界裡面，是要用愛的小手，阻擋自殺炸彈客，跟目的就是為了同歸於盡開槍開車撞你的恐怖分子嗎？「你當國家的反恐部隊是來念經勸告的嗎？」

「NPA 署長室」出現大量留言要求「恢復照片」，羅姓網友表示，明明那兩張就超帥且幽默，就有一堆正義魔人跟玻璃心在那邊談人權，連霰彈槍是用來破門的都不知道。另有網友表示，為什麼不能把對的事情好好堅持下去，反而去重視顧慮無恥刁民的下流言論？還有網友表示，「輪到維安登場，還管你什麼用槍時機跟人權」。

也有網友說，沒有人反對正當執法，是執法的界線在哪裡，說出那種標語，根本就是要警察忽略比例原則跟不重視人命，如果說你們認為反對的人是秉持惡意再看待警察執法，那你們怎麼又一定認為警察執法的人就是窮兇極惡的人？這是什麼雙重標準？「國家合法壟斷的暴力就是好棒棒，不可質疑？」

「NPA 署長室」在留言區補充說明，維安特勤隊，是我國警政署一支反恐任務專責部隊，同時也負責執行高風險的反劫持、反劫機等重大暴力犯罪事件。在過去幾場重大刑案如1997年南非武官劫持案、2001圍捕藍OO案、2004年張OO大寮槍戰暨沙鹿槍戰、2005年耕讀園案等等，都出現他們冒險犯難進出槍林彈雨的英勇身影。他們不僅是守護治安最後的王牌，更是阻止全球恐怖威脅的利劍。

「NPA 署長室」臉書昨分享維安特勤宣傳圖，其中是一名維安特勤隊員手拿一把霰槍，...
「NPA 署長室」臉書昨分享維安特勤宣傳圖，其中是一名維安特勤隊員手拿一把霰槍，右邊大字寫上「沒有一發霰彈不能解決的事」，左邊小字寫「如果有 就兩發」，已遭撤下。圖／翻攝自NPA 署長室臉書
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警察朱學恒

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