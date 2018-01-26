警署臉書挨轟撤照 朱學恒：難道用愛的小手阻炸彈客？

2018-01-26 06:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



「NPA 署長室」臉書昨分享維安特勤宣傳圖引起討論，其中的「沒有一發霰彈不能解決的事，如果有，就兩發」，以及「不開門，沒關係，我們有很多方法打開它」，這兩張照片都遭撤下。圖／翻攝自NPA 署長室臉書 分享 facebook 「NPA 署長室」臉書昨分享維安特勤宣傳圖，其中的「不開門，沒關係，我們有很多方法打開它」，已遭撤下。圖／翻攝自NPA 署長室臉書 分享 facebook 「NPA 署長室」臉書昨分享維安特勤宣傳圖引起討論，其中的「沒有一發霰彈不能解決的事，如果有，就兩發」，以及「不開門，沒關係，我們有很多方法打開它」，這兩張照片都遭撤下，讓挺警察的網友大感不滿，網路因此出現要求警政署「恢復照片」聲浪。

宅神朱學恒在他的臉書聲援警察，他表示，覺青的教育不能等，跟專門消滅恐怖份子的維安特勤隊嗆聲不能使用致命性武力，硬是拗到撤掉霰彈槍的圖片。不然在覺青的人權至上小小世界裡面，是要用愛的小手，阻擋自殺炸彈客，跟目的就是為了同歸於盡開槍開車撞你的恐怖分子嗎？「你當國家的反恐部隊是來念經勸告的嗎？」

「NPA 署長室」出現大量留言要求「恢復照片」，羅姓網友表示，明明那兩張就超帥且幽默，就有一堆正義魔人跟玻璃心在那邊談人權，連霰彈槍是用來破門的都不知道。另有網友表示，為什麼不能把對的事情好好堅持下去，反而去重視顧慮無恥刁民的下流言論？還有網友表示，「輪到維安登場，還管你什麼用槍時機跟人權」。

也有網友說，沒有人反對正當執法，是執法的界線在哪裡，說出那種標語，根本就是要警察忽略比例原則跟不重視人命，如果說你們認為反對的人是秉持惡意再看待警察執法，那你們怎麼又一定認為警察執法的人就是窮兇極惡的人？這是什麼雙重標準？「國家合法壟斷的暴力就是好棒棒，不可質疑？」