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影/詐騙萬年梗有人仍上當！警出妙招防堵

2018-01-23 17:16聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

警察先生，我女兒被綁架了！」高雄市黃姓婦人打電話向警方報案，接到歹徒電話稱她女兒在他們手上，要求匯出200萬元才放人，三民一警分局長明派出所警員江泰廷接到報案，趕到黃家了解情況後，研判是詐騙電話，請黃女再聯絡女兒，確認人身安全後，黃女才鬆了一口氣。

江泰廷21日下午1點30分接獲黃姓婦人報案說 ，接到歹徒來電，她女兒遭綁架並要求贖金200萬元，黃女驚慌失措報警。江火速趕往現場，發現黃婦仍與對方通話，研判是詐騙電話，請黃婦掛斷電話。

黃婦擔憂過了頭，不但不聽勸阻，還執意相信詐騙集團所言，江不斷耐心安撫，才讓其卸下心防掛斷電話，再打電話聯絡上女兒，確認自身女兒人平安。

江泰廷說：「我穿制服在這你不相信，還要去聽對方那個來路不明的人編故事！」一邊開導婦人，一邊傳授接到詐騙電話要如何分辨。江表示，平常應與家中小孩建立一套默契機制，如一組簡單數字或是密語，在關鍵時刻可發揮重大功效。

警方說，詐騙集團撥打電話時，通常會先撥放一段預先錄好孩童哭聲，例如：「爸爸媽媽我好痛，快來救我。」等擾亂人心的話語，企圖動搖人判斷力與意志力，家人可詢問數字或是密語時，即可驗證真假；反之，當父母不斷詢問電話另一頭的「假小孩」密語，都未獲回應；或詐騙集團有意阻隔兩方對談時，這通電話十之八九為詐騙電話。

年關快到了，詐騙電話層出不窮，警方提醒民眾接到來路不明電話，小心查證。記者黃宣翰...
年關快到了，詐騙電話層出不窮，警方提醒民眾接到來路不明電話，小心查證。記者黃宣翰／翻攝
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詐騙集團綁架警察
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