悲劇！情侶花完身上最後65元 公園相約自殺男死女活

2018-01-22 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



與前夫生下2個孩子的黃姓婦人因經濟狀況不佳、生活過得很不好，與同樣積欠大筆債務、連飯都沒錢吃的黃姓男友相約自殺；黃騎車加油花光身上最後65元，載著黃婦騎到公園，兩人用喝酒再服藥，天亮後被人發現雙雙送醫，黃死、黃婦獨活。由於藥物是黃婦提供，新北地檢署今天將黃婦依加工自殺罪提起公訴。

檢察官表示，因黃婦與男友當時是雙雙送醫，她不知道男友已經死亡，偵訊時仍連連問「他還好嗎？他現在怎麼樣？是還在醫院嗎？」由於黃婦因詐欺案被判刑確定，檢方要她不要想太多，先入監服刑，獄方會好好照顧她。

起訴指出，新北市51歲黃姓婦人與年紀差不多的黃男交往約9年，黃婦定期到身心科就診，可拿到藥物；由於黃婦找不到工作，家人也不理她，覺得活著沒有意義，一直有輕生念頭，沒吃完的藥物就收藏起來，準備找機會一次吞下。黃婦與黃沒錢租屋，陳姓友人免費提供板橋區房屋給兩人居住。

去年7月，黃男沒了工作、又積欠債務被人催討，還沒錢吃飯，餓到受不了回到老家，吃飯時家人聽他提起好幾天都沒吃飯，要他不用想太多，肚子餓就回家吃；但黃仍覺得活不下去，向提供房屋的陳姓友人表示想要輕生，經陳勸說才暫時打消念頭。

黃跟黃婦商量後，先寫好遺書，去年9月10日傍晚，騎車載黃婦到加油站加油，花光身上最後的錢，再一路繞到新北市土城區擺接堡路與柑城橋下公園；晚間9時許，兩人準備好高粱酒、果汁，搭配黃婦帶去的藥物。

兩人大把大把將藥物放到嘴哩，雙雙不支倒下，隔天上午才被民眾發現，趕緊通報警消；消防趕到時，黃婦恢復意識，向救護人員表示她想自殺，男友是陪她一起死。警消將二人送醫，黃姓男子到院前已因藥物過量中毒、心肺衰竭死亡，黃婦則被救回、沒有大礙。

檢警調查，黃身上遺書字體工整，家人確認是他的筆跡，對死因沒有意見，僅不能理解為什麼他這麼想不開；提供房子的陳姓友人也證稱曾聽黃說有輕生念頭，原本已勸說讓他打消，後來自己前往南部，回到台北才聽說黃依然自殺往生，陳指出黃有積欠他、其他友人跟前老闆等人債務。

檢方認定，黃男與黃女均有輕生念頭，遺書與手機內均可見兩人寫下相關字眼，兩人是謀為同死，黃死、黃婦獨活，因藥物是黃婦提供，依加工自殺罪將黃婦起訴。