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小三學童驚見阿公遺書 哭訴老師警察橋上救到人

2018-01-20 14:53聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市岡山區某國小陳姓學童1月15日上學，拿著1張紙條，哭著向老師求助，老師驚覺是他外公的遺書，趕緊向警方求救。警方四處找尋他吳姓外公的下落，發現吳枯坐橋邊流淚，趕緊拉下吳，才得悉吳因涉酒駕丟了工作才尋短，透過地方慈善團體集資，暫讓這對爺孫度難關。

據警方瞭解，吳姓男子（60歲）的女婿涉毒入獄，女兒將就讀國小三年級的男童託給他照顧後不知去向，他靠著在工廠當保全，月賺1萬8000多元養家，家扶中心雖曾要照顧他孫子，但他不捨外孫，祖孫倆棲身在工廠老闆提供的貨櫃屋生活。

直到今年1月初，吳因酒駕，和他相識10多年的工廠老闆沒續聘他，不料，1月15日上午7點多，外孫陳姓男童上學，驚覺書包有外公留下的紙條，便拿著紙條去找老師，哭訴「今天早上阿公留下來的，阿公就騎車離家出走了」。

老師看到紙條上寫著，「我真的累了」、「拜託師長們照顧○○○（他的外孫子）」，發現是遺書，馬上向岡山警分局救助找人。

岡山警分局嘉興派出所員警說，大約找了半小時，在岡山、路竹交界的九孔橋，發現吳姓男子坐在橋上流淚，他見到員警靠近，大呼「我不想活了！死了算了！」，員警趁機拉下他，才阻止吳尋短。

吳告訴員警，「沒有我老闆，就沒有我孫子」，也懊悔自己喝酒誤事才被老闆開除，因為要搬出貨櫃屋，將來不知該怎麼辦，才想自殺。

嘉興所員警得悉，趕緊通報社會局和慈善團體，慈善團體隨即籌了一筆急難救助金和生活物資，工廠老闆也同意再給吳機會，也繼續讓他祖孫暫住貨櫃屋，才暫時解決這對祖孫的生活困境。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

警方和慈善團體募集物資，讓吳姓男子（中）祖孫度難關。記者林保光／翻攝
警方和慈善團體募集物資，讓吳姓男子（中）祖孫度難關。記者林保光／翻攝
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