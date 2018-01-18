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炒房天王「勇哥」捲入華豐炒股案

2018-01-18 14:18聯合報 記者張宏業╱即時報導

「勇哥」的黃勇義捲入華豐炒股案。本報資料照片／記者廖國隆攝影
「勇哥」的黃勇義捲入華豐炒股案。本報資料照片／記者廖國隆攝影
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股票上市華豐橡膠前董事長蘇明芬，被控夥同股市名人「大業張」張滔炒作自家股價，7個月內獲利5千萬元，調查局台北市調查處昨天昨搜索約談蘇明芬、炒房天王「勇哥」黃勇義與妻子郭枝芬等11人到案，移送新北地檢署複訊後，檢方命蘇女百萬元交保，黃、郭請回。

據了解，蘇明芬與張滔都列違反證交法被告，張滔因另案通緝，昨天未到案；黃勇義與郭枝芬分別是華豐前總經理及前副總，2人被以證人身分約談，主要針對他們在蘇明芬炒股的時間點也剛好進場買股，但數量還算正常，兩人都證稱沒有炒股。

黃勇義與郭枝芬曾籌組炒房集團，鎖定北市精華區大量買賣房屋，8年內買房總金額264億元，逃稅20億元，北檢在2012年依偽造文書等罪嫌起訴2人，法院一審判黃、郭各4年徒刑。

檢調追查，2011年黃勇義因炒房遭收押於台北看守所，認識涉炒股遭收押的張滔，張當時是華豐顧問，2人因此成為好友，黃交保後即成立東華企業，參與華豐私募案，躍居第二大股東，並牽線介紹張與蘇明芬認識。

據調查，蘇明芬2013年2月至9月間，涉嫌透過張滔暗中操盤，找親友充當人頭戶，以大量反覆買賣、相對成交和委託人頭連續高價買入等方式，製造華豐交易活絡假象，讓華豐股價從每股6.11元漲到14.5元，已實現獲利2千萬元，擬制性獲利3千萬元。

據了解，蘇明芬與郭枝芬先前曾因財務借貸鬧上法院，導致華豐去年8月申請的16億5千萬元聯貸案遭主辦銀行暫停動用額度，影響華豐擴廠計畫，為求聯貸案解凍，蘇明芬本月4日辭職、黃勇義與郭枝芬在同日遭解任。

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