偷「豬公」當場殺豬 刀柄採到DNA逮人

2018-01-11 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



有竊盜前科的35歲張姓男子，被判6個月易科罰金執行完畢，仍不知悔改，104年8月不知用什麼方式，破壞位於新北市瑞芳區某大樓吳姓男子住家門鎖，侵入其內行竊。

張姓竊嫌看到吳的家中有兩個餵滿10元的豬公兩個，跑去廚房拿菜刀，就在客廳宰殺豬公，把裡頭加起來上萬元的銅板帶走。