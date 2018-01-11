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偷「豬公」當場殺豬 刀柄採到DNA逮人

2018-01-11 21:56聯合報 記者吳淑君╱即時報導

竊盜前科的35歲張姓男子，被判6個月易科罰金執行完畢，仍不知悔改，104年8月不知用什麼方式，破壞位於新北市瑞芳區某大樓吳姓男子住家門鎖，侵入其內行竊。

張姓竊嫌看到吳的家中有兩個餵滿10元的豬公兩個，跑去廚房拿菜刀，就在客廳宰殺豬公，把裡頭加起來上萬元的銅板帶走。

吳姓屋主傍晚回到家，看到門鎖被破壞，屋內遭翻動，趕快報警，警方發現屋內房間有菜刀，經採集菜刀刀柄DNA，送去鑑定後和張的型別相符，基隆地檢署以竊盜罪將他提起公訴，而且因是累犯，要求法官加重其刑。

小偷看到兩個餵滿10元的豬公兩個，跑去廚房拿菜刀，就在客廳宰殺豬公，把裡頭加起來...
小偷看到兩個餵滿10元的豬公兩個，跑去廚房拿菜刀，就在客廳宰殺豬公，把裡頭加起來上萬元的銅板帶走。撲滿被打破示意圖。圖／Ingimage
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竊盜瑞芳
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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