「坐1年牢」抵6千萬 葉素菲易服勞務賺很大

2018-01-11 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



博達科技前董事長葉素菲因博達案遭判刑16年8月、併科罰金1.8億元定讞，在台中監獄服刑後，2015年轉到台中女子外役監服刑，因刑期過半、表現良好，矯正署核准假釋。