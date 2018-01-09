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告定周玉蔻！ 王炳忠清晨4點發宣言：為台灣除空汙

2018-01-09 07:42聯合報 記者程平╱即時報導

被捲入陸生周泓旭共諜案的新黨黨工王炳忠，今日清晨發出宣言，強調為了替可敬的新聞工作者爭回尊嚴，為台灣被污染的輿論環境掃除空汙，為個人及全家人的清白討回公道，他今下午2時將赴北檢，針對媒體工作者周玉蔻對他的不實指控，提出刑事洩密罪及加重誹謗罪自訴，以及民事損害名譽求償。

王炳忠今下午二時將赴北檢，針對周玉蔻對他的不實指控，提出刑事洩密罪及加重誹謗罪自...
王炳忠今下午二時將赴北檢，針對周玉蔻對他的不實指控，提出刑事洩密罪及加重誹謗罪自訴，以及民事損害名譽求償。 報系資料照
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王炳忠宣言全文如下：

本人將於今天（1月9日）下午2點，由陳麗玲律師陪同親赴台北地方法院，對周玉蔻女士之不實指控，提出刑事洩密罪及加重誹謗罪自訴，以及民事損害名譽求償，並發表宣言如下：

-#為台灣被汙染的輿論環境掃除空汙！

-#為所有可敬的新聞工作者爭回尊嚴！

-#為我個人及全家人的清白討回公道！

　　所謂「資深媒體人」周玉蔻周女士，早已不是記者多年，卻沉迷不實爆料不思悔改，一旦被告就以採訪自由推託責任，不僅信口雌黃傷害他人，更敗壞全體新聞工作者名聲，踐踏台灣媒體人尊嚴。

　　周玉蔻周女士，是中華民國法院認證的誹謗慣犯。從郭台銘先生的「三億男案」，到馬總統新台灣人基金會遭受到的不實指控，法院都已判決周女士敗訴賠償，公開道歉。周女士汙衊馬總統收受頂新二億元案，更經法院判決定讞，誹謗有罪，周女士沒有以坐牢自證清白的氣魄，低調易科罰金，飛奔英國，閃避媒體。

　　法官說，希望她爾後記取教訓，謹慎處理，本於專業給予民眾正確的事實認知，量刑不必從重。很遺憾的，周女士顯然仍無悔意，更不願改頭換面、重新做人，直到今天，依然如馬總統所言，「口沒遮攔、恣意汙衊、從不查證、毫無責任」，故請求法官從重量刑，並准許本人之具體求償新台幣1487,000元，作為本人家人之精神撫慰，以及捐助公益回饋社會，購買弱勢團體產品與大眾分享。

　　周女士總以對方是財團或總統為由，塑造自己被打壓形象，但本人在她面前絕對是小人物，因為早在我還在讀小學時，周女士就已是驚動社會的話題人物，掌握媒體顛倒眾生。身為大人物的周女士，有資格可憐我這個小小政黨工作者，但我不敢可憐周女士，只敢努力透過我的提告，為所有可敬的新聞工作者爭回尊嚴，為台灣被污染的輿論環境掃除空汙，為我個人及全家人的清白討回公道！

王炳忠

中華民國107年1月9日

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周玉蔻王炳忠黨工
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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