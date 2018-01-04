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隱形眼鏡成販毒暗語 警攻堅逮兩毒販

2018-01-04 17:13中央社 台北4日電

雙北市警方在跨年期間強力掃毒，共查獲毒品214件、226人，毒品總重30.9公斤及起獲兩把槍枝。其中，許姓及洪姓男子以「隱形眼鏡」為暗語在網路販毒遭查獲，依法送辦。

台北市警察局刑警大隊毒品查緝中心今天舉行「雙北警北一區域聯防，默默守護耶誕跨年夜」破案記者會，市刑大副大隊長余永廉表示，因應去年底耶誕節和跨年活動等，為避免毒販趁隙滲入販毒，雙北市警察局自去年12月22日攜手緝毒。

余永廉指出，警方除針對大台北地區酒店、夜店、KTV及旅店等易涉毒品處實施大規模臨檢外，也在聯外道路封閉式路檢、盤查。

專案期間共計臨檢267處、搜索25處，查獲毒品案214件、226人（未成年1人）、查獲毒品重量30.9公斤，起獲槍枝兩把，分別依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪，移送轄管地檢署與少年法院偵辦。

其中一案，為台北市刑大毒品查緝中心於去年12月28日在台北市大同區破獲網路販毒案，警方在去年6、7月左右透過網路巡邏方式，鎖定兩名年約20多歲且均有毒品前科的許男和洪男，他們涉嫌長期在微信（WeChat）支援版上販毒給不特定人士。

根據警方調查發現，許男及洪男販毒是以「隱形眼鏡」作為暗語，以日拋和雙週拋用語代表毒品數量販售，例如日拋一盒新台幣500元、雙週拋一盒3000元等方式售出，且以短租據點藏匿，相當謹慎。

市刑大毒緝中心隊長黃壬鍵說明，本案跟監、蒐證期間長達半年左右，中間一度遭嫌疑人發現而更換據點，直到去年底發現他們出貨量升高，經行動蒐證確認毒品倉庫位於集合式大廈內11樓，去年12月28日持拘票與搜索票前往查捕。

黃壬鍵指出，許男及洪男在毒品倉庫外架設多達15支監視鏡頭，警方經表明身分後，兩男仍拒不開門，同時監控組警力也發現他們將毒品朝窗外丟棄，為保存證物，警方行動組隨即強勢攻堅。

警方在現場起獲大量毒品，查扣咖啡包417包、搖頭丸151顆、大麻4包、愷他命63包、梅錠93顆、FM2 7顆、現金新台幣7萬130元及豐田汽車1台等證物，全案移送法辦。

毒品販毒跨年

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