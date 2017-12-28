親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

用過都說讚！洗了50年的搓衣板 竟是光緒聖旨石碑

仿真毒品展示區揭幕 雄警創新宣導引風潮

2017-12-28 12:54聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

高雄市警察少年隊今天上午舉行「青春反毒宣導專區」揭幕儀式，陳列仿新興毒品，包括毒巧克力、毒糖果、毒果凍等，並安排專業導覽向青少年解說毒品的危害，提醒青少年拒絕並遠離毒品。

「青春反毒宣導專區」設在三民二警分局七樓，展示仿真毒品，包括毒巧克力，成份由多種二三級毒品混合制成，如fm2等，口服後易昏迷、噁心、發抖等。毒糖果外形仿梅子粉、梅子片，內含多種混雜毒品。毒果凍外形仿果凍狀或QQ軟糖，吸引年輕小朋友食用，躲避查緝。毒品咖啡包，內含可達20多種毒品混雜製成，容易口服，躲避查緝，毒郵票，外形仿郵票。

揭幕儀式由高雄市警察局局長何明洲主持，高雄市毒品防制局長宋孔慨、毒品防制事務基金會執行長李宗憲等人與會。

少年隊長期推動反毒工作，各項創新宣導作為深獲各界肯定，本次首創全國規劃設立「青春反毒宣導展示區」，由106年榮獲「全國反毒英雄」吳尚榮擔任專業導覽，跳脫制式法令教條，創新結合新興仿真毒品展示與有趣的多媒體宣導教材，讓民眾認識毒品，進而開始了解並支持反毒工作理念。

少年隊隊長沈建仁說，這個常設反毒宣導專區設在三民二警分局七樓，開放各級學校申請參觀，並且由專人配合進行導覽，歡迎所有大小市民「相揪」來體驗創新反毒宣導模式，將反毒觀念向下紮根。有意參觀者可電（07）3954648向少年隊洽詢。

高雄市警察少年隊今天上午舉行「青春反毒宣導專區」揭幕儀式，陳列仿新興毒品，並安排...
高雄市警察少年隊今天上午舉行「青春反毒宣導專區」揭幕儀式，陳列仿新興毒品，並安排專業導覽向青少年解說毒品的危害，提醒青少年遠離毒品。記者黃宣翰／翻攝
分享
高雄市警察少年隊設立「青春反毒宣導專區」，陳列仿新興毒品毒品咖啡包等，提醒青少年...
高雄市警察少年隊設立「青春反毒宣導專區」，陳列仿新興毒品毒品咖啡包等，提醒青少年遠離毒品危害。記者黃宣翰／翻攝
分享

毒品警察
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

兆豐案槓名嘴 張兆順被美國KINGSTONE告誹謗獲不起訴

2017-12-28 12:17

退休女師無辜遭鐵鎚虐殺 失戀男更一審仍判死

2017-12-28 10:56

高雄上午兩起槍擊 警疑同一槍手開BMW逞兇

2017-12-28 10:47

夜店殺警案二審全重判 曾威豪10年劉芯彤9年

2017-12-28 10:26

囂張屁孩KTV不服臨檢 竟把副所長打到腦震盪

2017-12-27 19:16

北市超夯興隆公宅 驚爆住戶陳屍多日無人發現

2017-12-27 16:19

「爸爸殺死你好不好？」 父顧腦麻兒心力交瘁殺子

2017-12-27 15:46

反年改抗議遭起訴 退休警察告蔡英文

2017-12-27 12:40

囂張少年點信號彈撞男童 警方追緝到案

2017-12-27 12:04

松菸大樓槍案 2男搶土方工程涉案遭逮

2017-12-27 10:47

上兵偽稱兩棲中尉 還偽造建物所有權狀騙婚

2017-12-27 10:33

高雄設站攔檢酒駕 黑色轎車衝過站拒檢

2017-12-27 09:39
看更多

熱門文章

毒品碰不得！女大生掀裙自拍「教訓」照 震撼網友

2017-12-27 19:00

周玉蔻罵退警是流氓挨告 出庭願致歉、退警不領情

2017-12-27 17:04

囂張屁孩KTV不服臨檢 竟把副所長打到腦震盪

2017-12-27 19:16

「爸爸殺死你好不好？」 父顧腦麻兒心力交瘁殺子

2017-12-27 15:46

人妻在外偷嘿咻產下私生女 老公還要報戶口臉都綠了

2017-12-27 17:51

加油站菜鳥被嗆展現高EQ 一句話讓所有人乖乖熄火

2017-12-27 20:59

控救護員晚到、急診醫未盡力救人 家屬求償360萬

2017-12-28 00:05

被闖紅燈老翁害到摔車 年輕人怒把他揍20倒在地

2017-12-27 15:21

北市超夯興隆公宅 驚爆住戶陳屍多日無人發現

2017-12-27 16:19

共餐加量被多收20元 奧客狂加12匙酸菜後不吃走人

2017-12-28 11:48

衰！員警遺失裝備慘賠還記申誡 竟是民眾的報復

2017-12-27 21:22

夜店殺警案二審全重判 曾威豪10年劉芯彤9年

2017-12-28 10:26

挨批盜用其他廚師菜色 台菜二世祖怒澄清喊告

2017-12-27 14:31

父沒回家吃晚餐兒急找發現落水 警消拉起時已死亡

2017-12-27 20:52

印650張喜帖給錯老公名字？ 新娘逼店家免費重印

2017-12-28 12:27

漢字玩到出神入化 日本競艇賽海報設計翻轉有玄機

2017-12-27 17:35

10顆蘋果被收1300元！她嘆：別讓男人單獨採買

2017-12-27 16:39

18歲孝女慘死輪下、遊日夢碎 騎機車姑姑涉過失致死

2017-12-27 22:47

逛新北耶誕城遺失生命寶石？失主懸賞百萬並發雞排

2017-12-27 15:44

「保證取物」仍夾不起 夾娃娃機驚見「膠帶」黏娃

2017-12-27 21:21

「待用餐」被吃倒還挨嫌 老闆「切心」寧飛澳洲當台勞

2017-12-28 09:00

開天價協尋「生命寶石」 失主開出100萬元懸賞金

2017-12-27 15:56

金門前縣長李沃士收賄判8年 李沃士：一定會上訴

2017-12-27 18:52

瑞芳暗夜透天厝火警 3人送基隆長庚

2017-12-28 01:36

台鐵已故車長遭汙指官司纏身 橋檢：溢領28元緩起訴

2017-12-28 09:09

為6顆高麗菜鬧出人命 老榮民飆髒話被推倒摔死

2017-12-27 18:40

劉薰愛前男友協同女模色誘富商 遭起訴

2017-12-27 22:30

網PO「高雄飛妹教訓同學」影片 警方展開調查

2017-12-27 18:05

「買東西不付錢」…幼稚園教刷卡 網批誤導金錢觀

2017-12-27 16:12

高學歷貶值？交大科法所結合實務報考率飆升

2017-12-27 15:39

狼父性侵女兒107次 社工關心驚覺兒子也被摸鳥300次

2017-12-27 16:27

淫警性侵報案美女仍判4年半 百萬和解成鐵證

2017-12-28 10:28

總經理愛上女職員 出差竟衝進浴室襲胸摳下體

2017-12-28 10:33

人民無享有「登山零風險」權利… 山難案二審免國賠

2017-12-28 00:11

「沒人關心我」 男子5樓墜樓後這樣告訴消防員

2017-12-27 15:15

出勤頻遭投訴 消防員委屈

2017-12-28 00:13

消化外科名醫丁金聰醫死病人 判刑10月

2017-12-27 16:31

退休女師無辜遭鐵鎚虐殺 失戀男更一審仍判死

2017-12-28 10:56

興隆公宅住戶死亡2周才發現 都發局：不會降房租

2017-12-27 16:34

惡煞衝入藝品店毆人 斗六4名男子送醫

2017-12-27 21:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top