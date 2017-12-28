仿真毒品展示區揭幕 雄警創新宣導引風潮

2017-12-28 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市警察少年隊今天上午舉行「青春反毒宣導專區」揭幕儀式，陳列仿新興毒品，包括毒巧克力、毒糖果、毒果凍等，並安排專業導覽向青少年解說毒品的危害，提醒青少年拒絕並遠離毒品。

「青春反毒宣導專區」設在三民二警分局七樓，展示仿真毒品，包括毒巧克力，成份由多種二三級毒品混合制成，如fm2等，口服後易昏迷、噁心、發抖等。毒糖果外形仿梅子粉、梅子片，內含多種混雜毒品。毒果凍外形仿果凍狀或QQ軟糖，吸引年輕小朋友食用，躲避查緝。毒品咖啡包，內含可達20多種毒品混雜製成，容易口服，躲避查緝，毒郵票，外形仿郵票。

揭幕儀式由高雄市警察局局長何明洲主持，高雄市毒品防制局長宋孔慨、毒品防制事務基金會執行長李宗憲等人與會。

少年隊長期推動反毒工作，各項創新宣導作為深獲各界肯定，本次首創全國規劃設立「青春反毒宣導展示區」，由106年榮獲「全國反毒英雄」吳尚榮擔任專業導覽，跳脫制式法令教條，創新結合新興仿真毒品展示與有趣的多媒體宣導教材，讓民眾認識毒品，進而開始了解並支持反毒工作理念。