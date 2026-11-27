台灣媒體人陳文茜(11月26日)榮獲AMMPE世界女記者與作家協會首度颁發的女性領導力獎（liderazgo femenino）。

兩年一度的AMMPE世界年會，今年在中美洲多明尼加舉行，有二十國代表團參加。

大會今年首度頒發AMMPE獎，由國際評審根據各國分會推薦的傑出會員事蹟，評選出8個獎項得主。

AMMPE中華民國分會的會員陳文茜獲得了女性領導力獎，大會特别公布獲獎理由：來自台灣的新聞人、作家、電視主持人以及前立法委員，在她的職涯歷程中，無論在媒體界或本國公共事務領域，都擁有傑出且顯著的影響力。

陳文茜未能與會，由AMMPE中華民國分會理事長胡幼鳯代領。她以英語致詞表示很榮幸能代表Sisy Chen陳文茜領這座獎，盛讚陳文茜是她認識的人中最聰慧、勇敢的，即使身罹重症也堅守主持新聞評論節目的崗位，是位生命勇士，足為楷模。

而11月26日頒獎日恰是中華民國分會成立四十周年的紀念日，中華民國分會代表團一行八人，包括高惠宇、黃寤蘭、顧名儀、歐陽元美、李蜚鴻、作家林少雯、學者孫曼蘋等人。大家在現場非常開心，覺得與有榮焉。

而在前一天AMMPE世界年會開幕典禮上，本屆世界總會長Doris Nouel女士致詞時特別強調台灣分會的歷史貢獻，表示台灣分會即將迎來加入AMMPE的40週年，這是值得國際協會共同慶祝的重要里程碑。她請台灣八位代表起立，接受全場百餘位與會者鼓掌致敬與真誠祝福。

大會並安排中華民國分會四十周年慶為開幕日的壓軸節目。由曾任世界總會長的高惠宇發表精彩演講，並播出中華民國分會製作的四十周年慶短片。

這部影片以英文字幕配上西班牙語，雙管齊下，讓以拉美國家為主的會員國和其他地區的姊妹，認識台灣女性媒體人與作家四十年與時代同行的光輝歷史。

中華民國分會並特別推薦慈濟於2000年在多明尼加遭遇喬治風災重創後，在Lamana建立學校嘉惠貧童的善舉。

慈濟在當地的負責人朱瑤琳，應大會邀請，加入了四十周年慶活動。她帶來身障的少女Sara，現場分享就讀慈濟在Lamana創辦的中小學，以及她畢業後成為學校秘書的故事，展現台灣對世界的關懷。

台灣代表團與慈濟人以《月亮代表我的心》手語歌帶動現場氣氛。

世界總會長Doris Nouel和副總會長Cicilia Domeykon及與會百名嘉賓，戴上了我分會致贈的國旗胸花別針，一起配合影片表演手語歌，全場歡騰，意猶未盡。

今年大會的論壇主題是：「面對歧視和全球挑戰，女記者和作家的力量」。顧名儀、尚孝純、孫曼蘋在論壇發表了與AI相關論文。

世界女記者與作家協會AMMPE的創會人是墨西哥資深女作家賈葛莎女士（Ms. Gloria Salas de Caldron）於1969創立，藉這個國際組織，讓世界各地的女性新聞工作者和女作家相互交流，彼此交換心得和工作經驗，進而提升婦女的視野技能和社會地位。

1986年台灣媒體傳奇女強人余夢燕在台北成立了中華民國分會，4 0年來，優秀的女記者、主播、作家、總編輯都紛紛加入，締造了與時代比肩而行的華麗篇章。

年會開幕第一天（11/25）下午，主辦單位特別安排為中華民國分會成立40周年舉辦慶祝活動。慈濟駐多明尼加分會的負責人朱瑤琳在慶祝會上帶領師生到會場，介紹慈濟救助風災受害人的過程。圖／AMMPE中華民國分會提供

陳文茜因健康因素無法親自出席，會場播放她的照片。圖／AMMPE中華民國分會提供