台灣無人機產業的產值與出口量近年呈現爆發式成長，加拿大看好台灣優質潛力，明年初將派遣代表團到台灣。外交部次長陳明祺表示，加拿大正砸重金投資國防工業，台灣有頂尖製造實力，雙方強強聯手，必能完美打造「非紅供應鏈」。

陳明祺昨天結束加拿大訪問行程，臨上飛機前接受中央社電話採訪，提到台加兩國是「互補」關係的絕配。

他說，以無人機產業為例，台灣擁有完整的半導體、電子零組件、通訊設備、電源管理、飛控系統及精密製造供應鏈，具備快速產品開發及規模化生產能力；加拿大則在人工智慧、自主導航、感測器、航太工程、軟體研發及無人系統技術方面具有深厚基礎。

他指出，雙方若能結合技術研發與製造優勢，不僅可以共同開發新一代無人機，也有機會建立跨國研發、測試及生產體系，成為北美及其他盟國市場的強大支柱。

根據官方統計，台灣無人機產值2025年達到新台幣129億元，較2024年成長逾2.5倍；外銷成最大引擎，出口量從2024年的3500架暴增至2025年的12.2萬架；2026年前7個月出口量已高達21萬架。

加拿大政府深知台灣龐大的潛能，因此籌組「加拿大無人與自主技術研發合作代表團」（CanadianUnmanned and Autonomous Technologies R&D PartneringDelegation to Taiwan），預計於2027年1月25日至28日訪問台灣。

這項計畫由加拿大政府的創新合作計畫支持，主要目的是促成加拿大中小型科技企業與台灣企業、大學、研究機構及政府部門建立研發合作關係。

代表團尋求的合作領域包括：空中、海上及陸地無人自主系統；AI自主控制與多載具協同技術；感測器、偵測及電腦視覺；通訊與網路韌性；定位及導航技術和無人系統電力、電池及輕量化材料。

加拿大政府的官方網頁上詳述台灣無人機產業的利基，包括有政府強大支持和投資、產業動能強勁，並強調「台灣半導體、資通訊科技、精密機械、金屬加工及系統整合等領域居全球領先地位」，是「值得信賴且理念相近的夥伴」。

一直積極串接加台雙方合作交流的GTMA加拿大全球衛生協會會長邱麗蓮對中央社說，加拿大今年推出第一份國防工業戰略，目標是提升本土國防生產能力、強化關鍵技術自主性，並增加與可信賴國際夥伴的合作。台灣與加拿大雖然沒有軍事同盟關係，但雙方在科技、經貿及供應鏈的合作已有基礎，無人機產業為彼此的國防工業合作開啟新的可能性。

陳明祺對台加雙方關係進一步深化表示樂觀。他說，加拿大總理卡尼時常提到中型國家（middlepower）應團結合作，而台灣就是一個中型國家，「我們不是會霸凌他人的國家，我們是民主國家，與加拿大共享相同價值觀，且擁有共同利益」。

他並表示，台加貿易合作架構協議有望近期簽署，一旦落實，將成為兩國經濟發展的大補丸。「加拿大有許多絕佳的創意點子，而台灣擅長將創意落地，轉化為市場商品」。