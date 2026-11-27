聯合國氣候峰會（COP31）談判破局，總體政治決議未獲通過。多次參與峰會的歐萊德董事長葛望平認為，結果雖是一個讓人有些憂心、停滯的訊號，但企業減碳不能因此停下腳步，「不管政府怎麼樣，企業還是要去做」，氣候危機是科學事實，企業應該超越政府，走得更前面。

COP31原訂11月20日閉幕，延長談判兩天後，22日仍宣告破局。歐盟、英國、挪威及部分太平洋島國拒絕接受主席國提出的《安塔利亞協議》（Antalya Pact），關鍵在於最終文本未明確提及化石燃料。

葛望平直言，這樣的結果令人憂心。COP28首度將化石燃料轉型寫進決議，這次卻未納入，「有點倒退，就是走回去了」。此外，今年本應檢視各國落實巴黎協定的進度，既有承諾也沒有確實達成，但沒有國家在會中說明自己哪裡落後、接下來要如何加速，今年是巴黎協定生效十周年，「應該要檢驗，但各國都不講」。

不過他觀察，早年COP以政府承諾為主、企業參與較少，如今情況反轉，企業在會場宣示承諾、提出倡議的熱度很高。儘管最終沒有達成政治宣言，但能源終究是企業和民眾在使用，面對氣候變遷的調適與因應，企業都必須超前部署，「除非氣候變遷的訊號翻轉，不然企業一定要做」。

葛望平說，企業減碳不是等政府規定才開始，從碳足跡盤查、能源效率、再生能源到循環材料，都需要長期投入，「真正的問題，往往不是我們知不知道應該做什麼，而是願不願意開始做」。

葛望平也提醒，今年COP雖無明確政治協議，但台灣企業要留意「地緣經濟」帶來的影響。部分國家或區域會自訂規則和做法，來補足全球協議做不到的事情，例如歐盟碳邊境調整機制（CBAM）等區域規則強化等，企業品牌也將因此受到檢視。

歐萊德今年在COP31海洋館首映紀錄片《藍色邊界》，記錄太平洋島國帛琉面臨的氣候衝擊。葛望平表示，連官方都已承認攝氏1.5°C升溫目標守不住，但「氣候沒有妥協，氣候沒有因為人民的哀嚎，就放慢它的腳步」。他坦言對本屆峰會相當失望，「但我們依然抱持希望」。

COP31最終談判破局，關鍵之一在於最終文本未明確提及化石燃料。圖為民間團體在COP31談判會場內靜默抗議，批評本屆氣候峰會是「恥辱」（Shame）。記者張文玠／攝影