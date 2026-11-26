大愛電視台獲卓越新聞獎的作品「島嶼淚珠」，遭踢爆未經授權使用公視「我們的島」，獨家畫面且未標註來源。大愛電視台今天在臉書貼出聲明，表示已致函卓越新聞獎基金會主動申請繳回獎項，並已正式發函向公共電視提出授權申請。

大愛電視台憑藉花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩專題「島嶼淚珠－水停下來的那一刻」，獲第25屆卓越新聞獎「電視及網路（影音）類長篇深度報導獎」。隨後遭媒體人在社群平台踢爆片中未經授權使用公視「我們的島」85秒的獨家畫面，還將來源標註為「嚮導」，引發爭議。

大愛電視台所屬的慈濟傳播人文志業基金會，今天在大愛電視台臉書貼出聲明表示，大愛製播的「島嶼淚珠－水停下來的那一刻」，全片長度25分30秒。經過調查，引起爭議的85秒畫面，是由第三方書面授權提供之無註記、無浮水印影音素材，大愛電視於製作期間，無從察覺該畫面授權檔案之著作權屬公共電視所有。

聲明表示，基金會一向重視智慧財產權，已於11月26日致函卓越新聞獎基金會主動申請繳回獎項，謹向公共電視「我們的島」製作團隊、卓越新聞獎基金會及社會大眾，致上誠摯歉意，並已正式發函向公共電視提出授權申請，希望獲得同意。