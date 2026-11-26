行政院為落實總統賴清德「台灣人口對策新戰略」，推動育兒友善職場，積極修正《公務人員請假規則》及《公務人員留職停薪辦法》，相關修正案已於26日經考試院院會審議通過，調整公務人員娩假、陪產檢及陪產假、育兒假及育嬰留職停薪等規定，讓公務人員享有更多育兒照顧支持，相關措施預計明年1月1日實施。

行政院表示，本次修正將公務人員娩假由42日延長至72日，陪產檢及陪產假由7日增加至14日；育嬰留職停薪適用子女年齡放寬至8歲以下，留職停薪期間至子女滿9歲止，最長3年。此外，新增60日育兒假，請假日數併入育嬰留職停薪日數計算，並得依規定請領育嬰留職停薪津貼。

行政院指出，公務人員適用《性別平等工作法》，本次配合立法院11月13日三讀通過的《性別平等工作法》部分條文修正案，推動相關法規調整，提供從懷孕、生產到育兒各階段更完善的支持，促進雙親共同分擔育兒責任。

行政院強調，軍公教人員均適用政府推動的家庭支持措施，國防部、教育部及行政院人事行政總處等相關機關，已積極推動法規修正及配套作業，確保各項育兒支持措施於2027年1月1日同步實施，讓軍公教同仁安心工作、放心育兒。