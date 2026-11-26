內政部將於明年1月舉辦「國土管理及住宅政策論壇」，邀請全台22縣市首長出席，討論各地的都更、老宅延壽、社宅及租屋需求。內政部國土署長蔡長展表示，各縣市面臨的住宅問題不同，希望透過論壇釐清各地的政策優先順序，讓中央依地方需求提供不同的協助。

內政部26日在部務會報後召開記者會，國土署即將在明年1月25日至26日舉辦住宅論壇。次長董建宏表示，這次地方選舉期間，多名縣市長候選人提出降低都更住戶整合門檻、推動循環及防災型都更、將城市開發效益回饋社宅，以及舊城與商圈再生、強化治水與區域防災等政見，反映各地民眾對改善居住環境的期待。內政部盼透過論壇，與地方共同研議可行的施政方向。

董建宏透露，選舉結束後，將於12月25日向新任及連任縣市首長發出邀請函，也會同步邀請行政院指導。論壇將邀集產業界、政府、學界、媒體及民間團體，討論國土管理、自主與公辦都更、老宅延壽、社宅多元供給與需求、租屋支持與保障、建築近零碳與韌性，以及防災計畫整合等七項議題。

此外，蔡長展也說，論壇每場將安排四位與談人，先進行60分鐘與談，再保留40分鐘討論，把各方有共識的事項整理成具體結論，作為國土署後續擬定政策的依據。

以都更為例，不少縣市反映審議耗時，蔡長展指出，論壇可進一步釐清，是否有規範不夠明確、影響審議效率，若各方形成共識，國土署將研議透過子法明定相關規範。

內政部將依論壇結論，研議國土與城鄉發展、都更危老及住宅建築的短、中、長期推動方向，並評估需要調整的法令及具體方案。