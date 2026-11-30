面對AI科技快速發展，以及孩子在成長過程中面臨的情緒與人際互動課題，如何透過多元學習，讓孩子在探索興趣的同時，也培養表達與思考能力，成為家長關注的課題。

國立臺灣師範大學進修推廣學院今年推出「師大小大師115年冬令營」，規劃國小至高中多元課程，以AI創作與社會情緒學習（SEL）為特色主題，從科技應用、創意發想到情緒覺察與人際互動，讓孩子在寒假期間接觸不同領域，體驗豐富的學習內容。

AI創意應用 從虛擬角色到智慧創作

隨著AI工具逐漸融入生活，孩子也有更多機會透過科技發揮創意。本次冬令營規劃多項AI主題課程，從虛擬角色、短片製作到AI智慧應用，讓孩子透過實際操作，認識科技工具並將想法轉化為創作。

例如「AI導演：虛擬短片 × 動捕敘事」，結合AI角色設計、3D建模及動作捕捉，帶領學生從角色造型、故事腳本到短片製作，體驗數位內容創作；「【師大X資策會】AI智慧創作營」結合生成式AI學習，並包含生成式AI能力認證考試；「未來構想者：AI創生營」則從認識AI原理、學習操作到實際應用，引導孩子發揮想像力，設計自己的AI助理與智慧應用。

師大小大師冬令營推出AI主題課程，涵蓋虛擬角色、短片製作及智慧應用，帶領孩子動手創作。 圖／臺師大進修推廣學院提供

從認識情緒到人際互動 培養孩子的SEL能力

除了科技創作，社會情緒學習（SEL）也是本次冬令營的另一項特色。透過情緒覺察、自我管理、同理與合作等學習，引導孩子認識自己的感受，並在互動過程中學習理解他人、表達想法。

例如與臺師大社會情緒教育與發展研究中心合作辦理的「森林小勇士｜SEL情緒探索2日營」結合感官體驗、情境遊戲與團隊任務，讓孩子在活動中練習情緒覺察與人際溝通；「森林守護者｜SEL全方位情緒力養成5日營」則透過情緒認識與調節、同理及合作體驗，搭配手作與創作練習，讓孩子將學習延伸至日常生活。「人際領航員｜SEL全方位社交力養成5日營」則著重社交能力與人際互動，讓孩子在團體活動中練習溝通與合作，另外還有結合科技與情緒表達的「社會情緒學習 × AI表達探索營：AI情緒導航隊」。

此外，與藝術音樂結合，「SEL藝術創作—遇見海」，透過藝術創作結合海洋教育，引導孩子從感受、觀察到創作，練習表達自我並關心環境；「用音樂玩出好EQ｜我的情緒聲音調色盤」則運用繪本、樂器、身體律動與音樂遊戲，讓孩子在音樂體驗中認識情緒，並與同伴一起創作。

師大小大師冬令營規劃多元SEL主題課程，透過遊戲、藝術與音樂體驗，引導孩子認識情緒、學習同理與合作。 圖／臺師大進修推廣學院提供

從興趣出發 探索更多元的學習可能

師大小大師辦理各式各領域的營隊類型，除了AI與SEL課程外，還有麥塊、程式、閱讀、寫作、思辨、魔術、美語、科學、美學、理財、音樂、樂高、桌遊、烘焙等多元主題，讓孩子依照興趣選擇不同課程，透過知識探索與實際體驗，發現更多學習樂趣。

師大小大師冬令營開設各類營隊，陪伴孩子從興趣出發，透過探索與體驗，享受學習樂趣。 圖／臺師大進修推廣學院提供

今年除台北、林口開設多元營隊外，也同步於高雄推出美語、理財主題營隊，讓南部學童不必遠赴外地，在地就能參與豐富的寒假學習活動。

師大小大師希望透過多元課程規劃，讓孩子在寒假不只是學習知識，更能培養科技應用、情緒覺察、溝通表達與創意思考等能力，在探索與體驗中累積成長經驗，開啟不一樣的學習旅程。

師大小大師冬令營課程資訊（台北／林口）：

https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=F

高雄營隊資訊：

https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=AJ

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