為落實全民運動並提升競賽環境，行政院會今天通過優化全民運動與賽會環境計畫，將實施期程展延至2029年，總經費自106億元調增至283.67億元。此次修正除了新增持拍、水域及共融式運動場館，也擴大納入羽球、桌球等國際競賽型專業訓練場館，並全面優化職業賽事場地。

優化全民運動與賽會環境計畫，起初執行期程為2024年至2027年，總經費106億元。截至今年10月底，運動部已核定補助143案、逾47億元，推動樂活運動館、休閒推廣型運動場地、社區足球場及競技訓練、賽會場館等，以提升全民運動參與及競賽環境品質。

為落實推展全民運動，及競技運動全民化，運動部今天赴行政院報告推動情形與後續優化作為，將原定期程展延至2029年，總經費調增為283.67億元，其中171.04億元由中央公務預算負責，其餘112.63億元由地方負擔。

針對計劃修正重點，運動部說，包括新增建置示範型持拍運動館、建構及優化水域運動環境，及建構適應運動共融式運動據點；同時在競技運動場館設施，擴編納入民眾期盼已久的優勢或缺乏的運動專業訓練（國際競賽型）場館，如羽球、桌球、足球、極限運動、游泳等。

此外，也將強化國家隊培訓基礎及增加在臺舉辦國際賽會利基；另將原優化職業棒球場地設施擴大為優化職業賽事場地設施，提升職業運動場地品質及觀賽體驗，蓬勃運動產業。