數位發展部部長林宜敬到訪新加坡出席人工智慧（AI）論壇，與「經濟學人」高階主管座談。林宜敬今天表示，全球高度關注台灣在這波AI發展中的角色，台灣不僅具備強大的AI硬體優勢，也在主權AI等各方面逐漸形成新的思考方向。

林宜敬在新加坡出席一場人工智慧論壇，與「經濟學人」（The Economist）副總編輯、年度展望專刊「全球大趨勢」（The World Ahead）主編斯丹迪奇（Tom Standage）座談。

這場座談會主題為「智慧即基礎建設：打造主權AI」，座談會在官網上的主旨提及，隨著全球對AI晶片的需求帶動經濟快速成長，台灣如何將這股科技優勢轉化為主權AI實力；各國政府如何在維持國際開放合作的同時，建構值得信賴的資料體系、算力基礎設施與具競爭力的AI生態系。

林宜敬在場邊接受中央社訪問時表示，全球關注台灣在這波AI發展中的角色，台灣不僅具備強大的AI硬體優勢，也在主權AI等各方面逐漸形成新的思考方向。

他提及，AI為軟體產業帶來變革與機會，像是專業化小型語言模型（SLM）及主權AI發展，為台灣軟體產業開創新的方向。例如針對金融、法務等專業領域，發展具備在地知識與專業能力的AI模型，讓模型更了解台灣的觀點、制度及法規。

以法務領域為例，林宜敬說，由於各國制度與法系不同，AI模型應盡可能建立在符合台灣法律體系的基礎上，才能更準確地理解及應用台灣法規；台灣採用的3層治理結構，上層是AI基本法，中層是AI風險分類框架，下層則是數發部訂完AI風險分類框架後，由各部會訂定作用法。這也是許多國家相當關注的議題。

林宜敬表示，這次座談會氣氛熱絡，凸顯國際社會對台灣AI發展的興趣，隨著AI技術快速發展，台灣的國際地位與能見度也漸提升。

此次論壇吸引來自世界各國政府代表、企業主管等專家學者齊聚，根據官網資料，與會者包含馬來西亞科學、工藝及革新部（MOSTI）部長鄭立慷（ChangLih Kang）等人，以及輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）等眾多國際企業代表出席。

林宜敬本週到訪新加坡也與駐新加坡代表童振源等人交流。童振源先前表示，2025年台灣首度成為新加坡最大貿易夥伴，台灣輸星產品約85%、新加坡輸台產品約80%與半導體及AI相關。相較於貿易與投資數字，人才交流的成果需要更長時間顯現，今日建立的專業關係將成為產業合作最穩固的信任基礎。