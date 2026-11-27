收藏的樂趣，不僅在於擁有珍稀名作，更在於發掘與自己產生共鳴的作品。藏逸拍賣2026秋季拍賣壓軸場次將於12月5日至6日隆重登場，匯聚歷代古董珍翫、中國傳統書畫、國際現當代藝術與瑰麗珠寶，更有眾多無底價拍品，為資深藏家與初次接觸拍賣的藝術愛好者，帶來探索珍藏的難得機會。

圖／藏逸拍賣會提供

無底價拍品，讓收藏擁有更多可能。

藝術收藏未必遙不可及。不同於一般零售市場的固定售價，拍賣透過公開競價，讓買家依照個人喜好與預算參與競投。無底價拍品更為收藏增添驚喜，無論是尋找居家陳設的藝術作品、別具特色的古董器物，或是值得珍藏的精緻珠寶，都有機會在拍賣中發掘心儀之選。

收藏不必一步到位，而是可以從一件真正喜愛的作品開始。每一次競投，都是藏家展現個人眼光的機會，也讓不同世代、不同收藏經驗的買家，得以參與藝術市場的精彩交流。

藏逸拍賣會現場。 圖／藏逸拍賣會提供

藏家踴躍舉牌競投，現場氣氛熱絡，展現藝術收藏與公開競價的獨特魅力。

親臨預展，感受珍藏的真實魅力。

拍賣圖錄與影像固然能呈現作品風貌，親眼鑑賞卻有著難以取代的價值。古董瓷器的釉色紋飾、書畫作品的筆墨層次，以及天然寶石的色彩與光澤，往往需要近距離欣賞，才能體會其中細節。

藏逸拍賣誠邀藏家把握預展機會，親自欣賞各類珍藏，了解作品特色與保存狀況，並依據自身預算及收藏方向做好競投準備。無論是尋覓珍稀精品，或希望拓展藝術視野，都能藉此深入感受收藏的魅力。

清光緒官窯三陽開泰碗。 圖／藏逸拍賣會提供

外壁黃地軋道粉彩與內壁青花相映，紋飾精緻繁麗，展現清代宮廷瓷藝之美。

12月5日古董與藝術專場，跨越古今的藝術對話。

「中國瓷器與古翫」專場率先登場，涵蓋歷代瓷器、古玉、紫砂與文房雅器，展現跨越千年的工藝傳承與東方審美。隨後登場的「中國傳統筆墨與國際現當代藝術」專場，匯集傳統書畫與現當代藝術佳作，呈現不同世代藝術家的創作風貌。從宮廷瓷藝到古代珍翫，從經典筆墨到當代創作，為藏家帶來多元的收藏選擇。

清代煨瓷青花龍紋天球瓶。 圖／藏逸拍賣會提供

瓶身圓潤飽滿，青花游龍盤旋於祥雲之間，釉面開片紋理交錯，古韻盎然，展現傳統瓷藝的獨特風貌，將於拍賣現場無底價起拍。

張大千《致莊禹靈伉儷新歲賀卡》。 圖／藏逸拍賣會提供

以工筆重彩描繪觀音法相，祥雲繚繞、設色鮮麗，寄寓新歲吉祥祝福，兼具藝術與文獻收藏價值，將於拍賣現場無底價起拍。

12月6日瑰麗珠寶專場，璀璨珍藏壓軸登場。

「瑰麗珠寶與翡翠首飾」專場呈獻天然彩鑽、紅藍寶石、祖母綠、翡翠及古董珠寶等珍藏。從大自然孕育的稀有色彩，到歷經歲月淬鍊的精湛珠寶工藝，每件作品皆展現獨特風采，為珠寶愛好者帶來值得期待的收藏盛會。

中彩黃綠彩鑽鑽石戒。 圖／藏逸拍賣會提供

5.08克拉天然中彩黃綠鑽，黃綠雙色交融，色彩鮮明獨特，搭配階梯式切割配鑽，無底價起拍，將於拍賣現場開放競投。預估價 ($6,800,000 ~ $12,800,000)

白鑽裸石。 圖／藏逸拍賣會提供

3.01克拉GIA D色頂級無色等級，搭配優雅水滴形切割，展現純淨璀璨的鑽石火彩，無底價起拍，將於拍賣現場開放競投。(預估價 $ 1,280,000 ~ $2,500,000)

圖左-莫三比克天然無燒鴿血紅紅寶鑽石墜鍊；圖中-和闐白玉蜻蜓耳活環蓋寶瓶；圖右-張大千 白荷。 圖／藏逸拍賣會提供

預留12月5日至6日，共赴秋季拍賣盛會。

藏逸2026秋季拍賣壓軸場次即將揭幕，12月5日由「中國瓷器與古翫」率先登場，接續呈獻「中國傳統筆墨與國際現當代藝術」，12月6日則由「瑰麗珠寶與翡翠首飾」壓軸登場。

藏逸拍賣誠摯邀請各界藏家與藝術愛好者提前預留時間，親臨預展、鑑賞珍品，把握眾多無底價拍品的競投機會。期待與您相聚拍賣現場，在每一次舉牌之間，邂逅屬於自己的珍藏。

預約專線：0901-322-558、03-222-8300 #352

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