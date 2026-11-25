行政院長卓榮泰25日出席「115年全國績優志工表揚典禮」，頒獎表揚績優志工團隊及金牌獎得主。卓榮泰表示，志工夥伴長期在各領域無私付出，無論日常生活或關鍵時刻，都為國人及這塊土地貢獻心力，尤其花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件中，多達50萬名「鏟子超人」志工前往光復鄉協助災後復原，彼此互不相識，卻願意走進陌生人的家中清理環境，展現台灣強韌的社會力與人情溫暖，也讓全世界感動。

卓榮泰指出，一把鏟子看似平凡，但當許多志工同時舉起，就能挖掘出台灣光明希望的時刻，也凸顯社會力量的堅韌，以及人與人之間互相關懷的真切。他感謝50萬名鏟子超人的無私奉獻，也向全國志工、提供志願服務的單位，以及相關部會和地方政府表達最高敬意。

卓榮泰表示，志工的足跡遍及日常生活，包括在醫院協助病人及家屬、走訪社區關懷獨居長者、在校園周邊守護學童，以及在山林、海邊和文化場館守護自然與文化環境，透過耐心陪伴、訪視關懷及實際行動，為社會帶來正向力量。

卓榮泰指出，我國2001年通過《志願服務法》，並訂定《志願服務獎勵辦法》，依志工累計服務時數頒獎表揚。其中，金牌獎以累計服務時數8,000小時以上為標準，自2001年至今已累計頒發7,125面。他認為，志工並非為了累計時數或獎項而投入服務，而是希望在關鍵時刻全心付出，幫助更多需要協助的民眾，政府則透過表揚活動，感謝志工長期奉獻並發揚服務精神。

今年共有532名志工榮獲金牌獎，其中服務時數最高者為社團法人屏東縣海青青弘會理事長簡忠成，累計服務達3萬9,000小時；最高齡得獎者則是90歲、代表宜蘭縣羅東鎮樹林社區發展協會的林川。此外，今年共有25個團隊獲頒。