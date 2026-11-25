二手菸對敏感族群造成健康危害，立法院法制局指出，參酌新加坡、韓國規定，建議研議在菸害防制法中，將醫療院所、托兒所、學校、公園等室外場所，明列為不得吸菸場所並劃定範圍，建立全國一致且明確規範。

立法院法制局「特定場所周邊戶外禁菸範圍之法制研析」報告指出，有家長反映在兒童醫院周邊經常有人抽菸，甚至是在醫院門口抽菸。貼文引發網友共鳴，認為只靠「不得吸菸」標示，無助改善醫療院所戶外吸菸情形。

報告表示，依菸害防制法規定，醫療機構所在場所原則上雖屬全面禁止吸菸場所，但醫療機構外及捷運站出口周邊的戶外區域，尚未全面納入不得吸菸場所規範。如果民眾在相關戶外地點吸菸，因未違反現行不得吸菸規定，主管機關無法源派員稽查取締。

報告指出，換句話說，醫療機構所在場所雖屬全面禁止吸菸場所，但醫療機構外及捷運站出口周邊等戶外區域，若未經主管機關依菸害防制法公告為不得吸菸場所或區域，仍非禁菸場所。

報告表示，吸菸及菸草煙霧有礙健康的證據充分，菸草及其煙霧中約有93種致癌物質及有害物質，被國際癌症研究中心列為人類確定致癌物。台灣每年約有3000人死於二手菸害，因二手菸罹病約15萬至23萬人。

報告說，參酌國外立法例，韓國「國家健康促進法」規定，地方主管機關首長應指定包括距幼稚園、托兒所、國中小學校設施邊界30公尺範圍內，供一般公眾通行的區域等地點為禁菸區，並設置標示為禁菸區。

報告指出，新加坡「吸菸（明確禁止地點）條例」明定，針對醫療機構周圍、公私立教育機構、國中至大學、兒童發展中心、幼兒園、護理之家等及其建築物出入口半徑5公尺範圍內的任何區域，均禁止吸菸。

報告表示，參酌韓國、新加坡的菸害防制規定，對菸草煙霧敏感族群出入的室外場所，如醫療院所、托兒所、學校、公園等一定範圍內，建議研議在菸害防制法中明列為不得吸菸場所，並劃定明確範圍，建立全國一致規範，保障對菸草煙霧敏感族群的健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康