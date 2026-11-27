圖／新北市政府警察局

新北市人口高達404萬，位居大台北都會區核心，統計新北市警局 110 勤指中心去(114)年受理總計超過 160 萬通報案電話，每天平均高達4,400多通均係由人工接聽，在報案尖峰時段，急迫案件未能優先處理，為此新北市警局全國首創打造「110智能報案系統」，透過AI第一時間自動判讀報案內容的急迫與重要性，偵測到重大或緊急危難案件，除立即轉由專人接聽外，另同步於1000吋大螢幕呈現周邊的cctv 畫面及警力位置，其餘一般諮詢服務或非緊急案件，則由系統輔助完成受理與建檔，透過「110 智能報案系統」的智慧分流與精準派案，達成「受理快、派遣快、處置快、管制快」的四大核心目標，為新北市民建構科技安全防護網。

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科技警政大變革：首創AI秒秒必爭受理時間有感縮短30%

圖／新北市政府警察局

新北警全面進駐三重「安芯中心」，為有效提升勤務指揮中心服務效能，打造全新110 智能報案系統，全面採AI「秒接」受理模式，再依報案內容關鍵字判讀急迫及重要性，警示改由人工接聽及快速精準派勤，同時導入國、臺、客語及18 種外語AI自動轉譯功能，讓語言不再成為溝通障礙，受理時間有效縮短30%。

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人機協作新防線：AI智能分流案件人力優先處理緊急案件

圖／新北市政府警察局

新北市警局強調，110智能報案系統AI協作機制並非全面取代人力，而是透過科技有效判斷每一通報案急迫性，並自動警示分流是否改由人工接手，例如報案內容出現刀、槍、毒品、強盜、搶奪、交通死亡事故等關鍵字，系統自動跳出警示，人工同步接手，並由指揮官即時派遣優勢警力前往案發地有效壓制犯罪或疏處交通，而一般服務或非急迫案件則由 AI全程受理，自動生成案情摘要及派遣前端作業後，同仁僅需做最後確認，確保所有案件能「零等待」及「零漏接」的被快速受理、處理及管制。110 智能報案系統目前正在進行壓力及平行測試，預定於 115 年 12 月中旬正式上線，期能透過AI科技打造出零延遲、高韌性的110公共安全防護網，精準守護404 萬新北市民的生命財產安全。

新北治安決策大腦戰情中心跨域大整合建構新北警110全方位維安網

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戰情中心作為新北治安系統的決策大腦，貫通110 智能報案系統並介接整合巿府相關局處系統（交通局、消防局、工務局、環保局、高灘處等）及雙北捷運公司監控暨警政署相關系統等平台，實現跨域情資整合功能。此外，該中心更以物聯網概念，串接M-Police、CCTV、無人機等即時影像科技設備，建構全方位科技維安網，全面提升指揮調度效能。新北市政府警察局表示，科技的本質在於輔助人力而非取代。透過新北市110智能報案系統與戰情中心在兼顧科技導入及資安無虞的前提下，為市民打造了一座世界級智慧安全城市，並實現新北市民「安居樂業」的理想生活