深夜10 點半，高雄大樹區夜色漸濃。25 歲的印尼籍看護 Krisjayanti 剛結束忙碌的照護工作，完成穆斯林夜間禱告後，翻開桌上的中文學習包，進入屬於自己的學習時光；同一時間，身處桃園的菲律賓移工及諾正讀著台灣各地學生寄來的筆友信件，她一邊從文字中了解年輕孩子的疑問與夢想，一邊記錄下自身感觸，展開跨越國界的交流。

全台有超過 90 萬名像 Krisjayanti 與 及諾 一樣離鄉背井的東南亞移工，投入家庭照護與工廠產線。然而，因為語言隔閡與文化差異，以及社會大眾對移工的既定印象，他們在工作之外的真實樣貌與生活需求，往往不容易被看見。

「全家」與One-Forty合作推動「移工在家一起學中文」計畫，並透過「移工實戰中文教室」活動，讓移工朋友在模擬消費情境中自然學習中文。 圖／全家便利商店 提供

為了讓移工在台灣生活得更自在、感受到應有的尊重，也讓台灣大眾有機會走近他們，全家便利商店自2024年底透過零錢捐開啟友善移工行動，並於2025年起攜手長期投入移工教育的非營利組織 One-Forty，正式推動「移工在家一起學中文」與「我的移工筆友」兩項計畫。前者從移工迫切的生活需求出發，幫助他們更便利地取得中文學習資源；後者則將移工的生命故事帶進校園課堂，讓台灣下一代有機會認識不同國家的文化。

「一個社會要走向多元包容，不應該只要求某一方多做一點。」談起推動計畫的出發點， 「全家」公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺點出台灣社會裡「先來後到」的相對關係，「移工朋友雖是這片土地的後到者，但我們身為先來者，本來就應該展現主動接納他們的態度；相對地，後到者也能透過學習，認識這裡的文化、語言與生活方式。」當彼此都願意跨出一步，巷口的便利商店也能成為雙向溝通的起點。

「全家」公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺（左）與專案窗口「全家」公共事務暨品牌溝通室品牌溝通經理吳佳隆帶領團隊，將店舖轉化為移工文化交流的教室。 圖／江建泰 攝影

「我要取件！」從領包裹到當一日店員 4,500間「全家」成了移工的中文教室

對移工而言，學習中文不只是為了工作，更是建立自主能力與心理安全感的重要過程。

擁有護理系背景的 Krisjayanti 在 2024 年底來台，負責照顧一位行動不便的病患。剛開始，最讓她挫折的並非身體上的辛勞，而是不知如何向雇主表達病人需求。「我注意到病人的手指會長時間緊握、容易僵硬，想建議雇主買輔助工具，卻不知道怎麼用中文解釋。」

這樣的困境其實並不罕見，據One-Forty 創辦人陳凱翔觀察，9成以上移工剛抵台時一句中文都不會說，從與雇主溝通、搭車、到日常採買，都可能因語言不通而受阻。「我們聽過很多移工因為不會說中文，甚至連放假都不敢出門，怕搭車搭錯方向，生病了也不敢去看醫生。」

對工時長、休假時間有限，或居住在非都會區的移工來說，固定前往實體中文教室並不容易。One-Forty 過去雖持續開設中文課程、提供教材，但如何讓資源真正來到移工身邊，始終是推動學習的一大挑戰。在「全家」加入後，這個難題終於有了解方。

One-Forty 創辦人陳凱翔認為幫助移工學習中文就像打開了一個入口，除了讓移工更願意認識台灣，也讓家庭照顧現場的關係變得更好。 圖／One-Forty 提供

「全家」團隊善用逾 4,500 家店舖的「店到店」物流服務，讓移工能選擇離住家或工作地點近的店舖領取教材，減少收件不便。目前「移工在家一起學中文」計畫每年提供 3,000 份中文學習包，並搭配印尼、越南、泰國、菲律賓四國語言輔助，方便移工學習。2026 年申請人數更較前一年成長約 1.3 倍，突破 5,000 人。

「其實參與計畫的移工從要領取教材的那一刻就展開了練習，當他們走進『全家』說出『我要取件』，再依照指示提供電話末3碼，就已經踏出跟店員溝通、開口說中文的第一步。」吳采樺笑說。

這份教材融入了便利商店情境的互動學習單，例如有宗教信仰的穆斯林移工，任務之一是辨識商品是否含有豬肉成分；而繳費、購物或領取包裹，都能成為練習中文的機會，讓語言學習與日常消費產生緊密連結。此外，「全家」與One-Forty更合作拍攝以四國語言教授中文的教學影片，內容涵蓋超商購物、搭乘交通工具、資源回收等生活場景，已累計共40支素材，觀看次數更高達數十萬次，不僅突破了實體教材名額的限制，連東南亞留學生與新住民也跟著受惠。

「全家」更進一步將便利商店變成實際演練的場域，借鏡最受歡迎的「小小店長」體驗模式，推出「移工實戰中文教室」活動，讓移工透過角色扮演、實際操作等形式，寓教於樂地學習中文。活動中，移工們換上制服、戴上寫有自己名字的名牌，在「全家」企業志工帶領下學習補貨、整理商品、招呼客人與操作收銀機，再透過購物練習認識「買一送一」、「第二件6折」等優惠內容，轉化為日後走進便利商店時能派上用場的底氣。

曾參與「移工實戰中文教室」、模擬店員工作的印尼移工Krisjayanti（右），在演練中更熟悉便利商店優惠內容，幫助自己日常購物更精打細算。 圖／One-Forty 提供

「移工實戰中文教室」已累計舉辦16場，今年更從台北擴大至宜蘭、桃園與高雄等地。專案負責人「全家」公共事務暨品牌溝通室品牌溝通經理吳佳隆就分享，「原本以為這類活動只有當地或附近的移工會來，沒想到竟然有新竹的移工報名參加宜蘭場，甚至4、5個人一大早就包車前往。」還有移工分享自己的夢想是未來回到家鄉開雜貨店，這次親自體驗現場工作的經歷，也成為難得的學習機會。

從活動中累積的自信，也悄悄延伸到移工的日常生活裡。像是參與過實戰體驗的Krisjayanti 就興奮表示，中文能力的進步幫她打開了更寬廣的世界，當她獨自去旅遊時，還在高雄火車站被台灣民眾誇獎：「中文講得真好！」護理系畢業的她更為自己立下目標：「我會繼續提升中文能力，希望將來有機會在台灣的醫院工作，幫助更多人。」

「你在台灣會冷嗎？」全家讓一萬封信成為跨國對話的起點

如果說中文學習讓移工更有能力表達需求，那麼「我的移工筆友」校園教育計畫，則讓他們有機會分享自己的故事，作為一個「完整的個體」被台灣社會看見。

One-Forty 透過教案設計，將東南亞移工的生命故事帶進教室，進一步引導學生對移工寫信提問。兩年來共有134 所學校參與，涵蓋全台 19 個縣市、學生跨度從小學至大學，累計收到超過1萬封信件，今年甚至首度跨足金門與台灣東部。

菲律賓移工及諾參與「我的移工筆友」計畫，對於有些學生特地以英文或菲律賓文寫信給她、分享自己的生活經歷，相當感動。 圖／One-Forty 提供

「我們在寫移工故事時，堅持回到『他是一個活生生的人』。」陳凱翔表示，教案不只介紹移工從事什麼工作，更會呈現他們的興趣、喜歡的家鄉食物，以及對未來的夢想。像是有人喜歡唱歌，有人擅長變魔術，當孩子從這些細節認識移工，便容易找到共同話題。陳凱翔說，曾經看到有孩子在信裡真摯地問移工：「你在台灣會冷嗎？」、「你是不是很想念家鄉的小孩？」甚至有新二代學童在活動引導下，也從羞怯轉為願意大方分享自己母親的家鄉文化。

喜歡拍攝Vlog記錄生活大小事的菲律賓移工及諾，提到自己當初參加筆友計畫的原因，是希望能更深入了解其他人的文化與生活，「我很好奇，我們在生活中是不是都面臨相似的挑戰？以及能從彼此身上學到什麼。」她在讀信時更忍不住感動落淚，「有些孩子說，他們透過我的經歷獲得了力量，理解到無論面臨什麼困難也要勇敢前進，還有人在信中告訴我：『人只要活著，就還有希望。』」

印尼移工Bayu獻唱《朋友》送給新竹培英國中師生，帶動許多人現場跟唱。 圖／全家便利商店 提供

除了信件交流，筆友計畫每年還會規劃限定場次，邀請移工朋友走進校園與學生直接面對面。移工朋友化身一日講師，分享自己的故事、在台上一展長才；會後還結合街區小旅行，由移工帶領學生走讀校園周邊的東南亞商圈，也帶著學生走進「全家」店舖，實際認識便利商店如何提供移工友善服務，包括協助不同語言顧客溝通的四語溝通墊板、不含豬肉的「No Pork」熟食專區，以及來自東南亞的特色商品。透過實地參訪，學生不只認識移工的家鄉文化，也看見多元共融的思維如何具體融入日常生活設施中。

吳佳隆就分享今年造訪新竹培英國中時的感人畫面，當天熱愛唱歌的印尼移工Bayu特別練唱了中文歌《朋友》，結果帶動學校師生拿起吉他伴奏，現場師生也跟著唱了起來。「最讓我們感動的是，有位國中生還特地用英文寫信並現場朗讀，只因為他貼心地想到『移工有可能看不懂中文』。那一刻我們發現，同理心的種子已經在孩子心中萌芽。」

培英國中學生走進「全家」店舖，實際認識便利商店如何提供移工友善服務。 圖／全家便利商店 提供

企業志工：家裡來了位移工 我想更了解他

這股友善移工的漣漪，也悄悄在「全家」第一線夥伴中擴散。吳佳隆提到，於「移工在家學中文」的高雄實戰活動中，有一位非該轄區的營業主管特地跨區報名當志工。「一聊才知道，他家裡最近請了一位印尼看護，因為第一次當雇主，平時不知道怎麼與移工互動。他報名參加這場活動時，很主動也有耐心地幫助印尼移工操作收銀機、介紹商品，在交流中藉機了解他們的生活習慣。」

「移工跟雇主之間的關係是共生的，如果幫助移工提升語言能力，讓他們更深入地認識台灣，其實也間接地幫助了全台各地的長照家庭。」陳凱翔指出。而自2027年起，「全家」與One-Forty合作的中文教材還預計導入「AI 對話學習工具」，讓移工在生活空檔，隨時都能自主練習中文對話。

在一次次的友善移工行動中，不僅移工在生活上獲得實質支持，「全家」夥伴也從日常互動裡學習跨文化理解與共融。 圖／全家便利商店 提供

「移工朋友幫助我們照顧長輩，支撐了許多製造業的勞動力，讓台灣社會可以正常運作。既然我們認知到這一點，怎麼可能不去善待我們的新家人呢？」吳采樺也摹畫了關於未來的美好願景：「我常在想，當台灣人遇到日本觀光客時，總是非常熱情、充滿好奇地想搭話；我們希望有一天，台灣社會也用同樣的好奇與熱情，去對待身邊這些移工朋友們。」當理解能從日常開始，這片土地就能長出最溫柔的共好力量。