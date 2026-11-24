總統賴清德今天接見北美洲台灣人醫師協會訪團表示，今年健保總額加上公務預算已達新台幣1兆82億元，透過擴大醫療投資、推動健保改革，落實「不同工不同酬」，提升整體醫療服務品質。他也盼海外醫界持續支持台灣國際參與及國民外交。

總統府發布新聞稿指出，賴總統下午在總統府接見「北美洲台灣人醫師協會2026年返台訪問團」。

總統表示，今年是北美洲台灣人醫師協會成立42週年，協會長年在海外為人類健康福祉貢獻專業，凝聚北美洲台灣醫師向心力，在國際社會積極為台灣發聲，為國家爭取權益與尊嚴。

總統指出，協會發揮仁醫精神，積極辦理國際義診，即使在疫情期間也不畏艱難，足跡遍及非洲、大洋洲、中南美洲、南亞，甚至是處於戰事中的烏克蘭，20多年來服務超過5萬人，不僅提升台灣國際能見度，更是Taiwan Can Help 精神的具體展現。

總統說，他就任後積極推動「健康台灣」，目標是2032年國人平均餘命從79歲提升至82歲，不健康餘命占平均餘命比率從10%降至8%，兒童死亡率從千分之5.3降至千分之4以下。

總統指出，今年健保總額加上公務預算已達1兆82億元，特別挹注兒童醫療照護、提升護理量能、調升急重症支付及擴大偏鄉醫療，讓資源真正投入第一線，醫療人員的專業價值也得到更合理的支持。

總統表示，透過增加健保給付、提高健保總額，讓衛福部有更多資源推動健保改革，落實「不同工不同酬」，針對較困難的科別及複雜的醫療，增加點數、提升點值。醫學中心、區域醫院、地區醫院，以及基層診所收入提高後，也可改善醫事人員工作條件、提高薪資、添購設備及精進醫療技術。

總統說，政府去年起推動5年489億元的「健康台灣深耕計畫」，從改善醫療工作條件、培育人才、導入智慧科技到醫療永續，全方位強化醫療韌性；這些政策與行動都是他對提升國民健康的承諾與決心，企盼在醫界先進的共同努力下，讓國人更健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣。

總統表示，台灣是全體台灣人的台灣，也是世界的台灣。他將帶領執政團隊與國人持續與美國及理念相近國家緊密合作，提升台灣國際影響力，發揮台灣在印太安全及全球科技供應鏈的關鍵角色。

總統期盼北美洲醫界繼續支持台灣國際參與及國民外交，以醫療專業推動台灣走向更美好的未來。