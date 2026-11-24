高雄近年靠演唱會經濟招牌紅到國際，空汙隱憂卻長年未解，環團今到國門第一線小港國際機場入境大廳，以「Shame on Kaohsiung高雄之恥」為題召開記者會，要求藍綠市長候選人承諾4年內空汙治理達標及保留橋頭糖廠森林。

南部反空汙大聯盟本月8日發起遊行，向市長候選人柯志恩、賴瑞隆提出兩大訴求，包括任內將細懸浮微粒PM2.5降至12微克以下，並催生橋頭糖廠森林公園，但訴求提出逾半個月，迄今未獲回應，選在投票前4天前往小港機場抗議，手持中英文手板向國際社會傳達心聲。

反空汙大聯盟召集人洪輝祥指出，高雄演唱會經濟吸全球歌迷湧入追星，但國際旅客踏入高雄，吸進的第一口空氣，竟含有致癌物質，這是一個非常大的恥辱，若空汙治理不見起色，不僅演唱會經濟恐受衝擊，也不利在地產業發展。

「華人待客之道，是準備最好的條件迎接貴賓，我們卻提供的是一級致癌物。」洪輝祥說，高雄PM2.5年平均濃度達17微克，是世界衛生組織建議值5微克的3.4倍，每年約有1350人死於肺癌，平均每天近4人，他要求市長候選人承諾4年任期調降PM2.5，若未達標，就應宣示「不競選連任」。

橋頭文史工作者蔣耀賢也偕同83歲、參選市議員母親「森林阿嬤」蔣黃女到場聲援並帶來苦楝樹苗，他指出，市長陳其邁去年才簽署「柏林城市自然公約」，內政部卻因新市鎮第三期開發計畫，明年恐砍除10萬棵樹，這是背棄國際承諾、公然撕毀國際合約。

蔣耀賢說，糖廠部分樹木源於2007年台灣參與APEC所作的造林承諾，原應保留至2037年，如今卻面臨提前砍除的命運，他母親一輩子住在橋頭，在糖廠森林散步逾20年，是她這麼健康的最大因素，森林若遭砍除，不只是國際醜聞而已，對地方更是一大災難。

他強調，希望藉由選舉期間，將空汙治理及森林保育訴求傳達給市民及國際社會，喚起外界對環境問題的重視，呼籲市長候選人正面回應期待。

南部反空汙大聯盟今在小港機場入境大廳召開記者會，籲市長候選人正視空汙問題，保障市民及旅客的呼吸健康。記者郭韋綺／翻攝