內政部國土署今天表示，隨台灣邁入超高齡社會，高齡者居住需求日益多元，內政部配合長照政策繼續推動住宅三箭政策，透過多元興辦社會住宅、社宅包租代管及租金補貼提供居住支持。另外，直接興辦、包租代管目標均朝121年各供25萬戶供給量目標穩健推進。

針對媒體近期報導有關無自有住宅高齡者面臨租屋不易及居住支持等議題，內政部國土署發布新聞稿指出，隨台灣邁入超高齡社會，高齡者居住需求日益多元，除衛福部持續優化長者關懷服務及風險預防，並配合擴大訪查、強化居家安全等措施，要為獨居老人打造一體化的服務體系外，內政部也配合長照政策繼續推動住宅三箭政策，透過多元興辦社會住宅、社會住宅包租代管及租金補貼，提供不同族群所需的居住支持，並於明年1月舉辦住宅政策研討會。

國土署指出，依「住宅法」第4條規定，社會住宅至少應提供40%優先照顧經濟或社會弱勢家戶。截至今年10月底，社會住宅包租代管有效契約數已達11萬8923戶，其中照顧中低收入戶、育有未成年子女2名及65歲以上長者（包含獨居老人）等13類弱勢族群共4萬8180戶、占40.5%，且持續辦理換居專案，以因應高齡者及協助行動不便等特殊族群之居住需求。

國土署提到，另在多元興辦社會住宅方面，目前全國已興辦12萬8000戶，截至今年6月30日止，在3萬922戶社會住宅承租戶中，共有1萬4859戶住戶為經濟或社會弱勢者，占整體48.1%；租金補貼目前已照顧約75萬戶租屋家庭，其中65歲以上長者有6萬6205戶，在此政策協助下實質減輕租屋負擔。

國土署表示，依據「住宅法」第33條規定，社會住宅會保留一定空間，中央結合跨部會資源，偕同地方及民間團體共同提供社會福利、長期照顧、身心障礙、托育、青年創業及高齡友善照護等公共設施設備與服務。包租代管社會住宅已與衛生福利部合作建立弱勢關懷通報機制，業者可協助有長照需求的房客通報1966長照專線，並提供關懷訪視及社福資源媒合，不僅讓租客安居，還使照顧支持延伸到日常生活。

國土署最後強調，直接興辦與包租代管目標均朝向121年各提供25萬戶供給量目標穩健推進，並輔以租金補貼，政府持續透過三箭政策，照顧百萬租屋家庭，協助不同居住需求的租屋家庭減輕生活負擔。