高市府近年積極打造升級冷鏈物流設備，3年前號稱打造總經費12.5億元的大樹蔬果冷鏈物流中心，竣工後可處理大樹等平原區生產的白玉苦瓜、玉荷包及鳳梨等作物，在地果農爆料，該計畫泡湯現址未動工，每年僅拍賣一次玉荷包，現況猶如廢墟。

高雄市農業局過去曾提出在原大樹果菜批發運銷園區腹地周邊打造蔬果冷鏈物流中心，2023年5月，副市長林欽榮率團隊與地方座談，聲稱將斥資12.5億元興建大樹蔬果冷鏈物流中心，將規畫設置3層樓廠房、總經費約 12.5 億元，由農委會補助10.75億元、高市府自籌1．75億元。

林欽榮當時強調，冷鏈物流中心將可發揮調控蔬果銷量，導入加工設備功能。盼強化鳳梨、玉荷包等在地農產的預冷、加工與調節運銷；當時市府公布未來3層樓建物的模擬圖，如豪華版的冷鏈中心。

大樹在地農民爆料，冷鏈中心計畫終止不蓋了，反倒是綠營立委邱議瑩另向農業部爭取5100萬經費，改在前高市府農業局長張清榮購置的變更的農地上，由農會申請蓋了一座集貨場。

記者前往實地勘查，發現原本要蓋冷鏈中心的大樹果菜市場，除每年拍賣玉荷包外，現況猶如一棟荒廢建物，大門深鎖，連Google地圖都標記「永久歇業」，四周鮮少人煙。

在前農業局長張清榮承購的土地上則蓋了兩棟黃色建物掛上「大樹區農會集貨場」招牌，集貨場前方一片黃土空地，集貨場尚未營業。

號稱「豪華級」冷鏈中心原址未動工，變成只在私人農地蓋鐵皮屋集貨場，宛如先前高雄斥資五點六億元興建的九如橋，完工啟用時，人行道紅色立柱護欄外型神似「鳥居」美感不佳，加上縫隙過大有安全疑慮，實體與模擬圖明顯「圖文不符」，根本是該事件翻版。

前高雄市農業局長張清榮和大樹區農會總幹事歐幸娟合資購買私人地，再承租給農會興建集貨場，目前集貨場接近完工，尚未啟用。記者石秀華／攝影

前高雄市農業局長張清榮和大樹區農會總幹事歐幸娟合資購買私人地，再承租給農會興建集貨場，目前集貨場接近完工，尚未啟用。記者石秀華／攝影

高雄市政府3年前宣稱要在大樹果菜批發市場打造12.5億元的冷鏈中心，但計畫終止，現址果菜市場只每年辦玉荷包拍賣，現況猶如廢墟。記者石秀華／攝影

高雄市政府3年前宣稱要在大樹果菜批發市場打造12.5億元的冷鏈中心，但計畫終止，現址果菜市場只每年辦玉荷包拍賣，現況猶如廢墟。記者石秀華／攝影

高雄市政府3年前宣稱要在大樹果菜批發市場打造12.5億元的冷鏈中心，但計畫終止，現址果菜市場只每年辦玉荷包拍賣，現況猶如廢墟。記者石秀華／攝影

高雄市政府3年前宣稱要在大樹果菜批發市場打造12.5億元的冷鏈中心，圖為未來改建後的模擬圖，但計畫已終止。圖／高雄市政府提供