前高市府農業局長張清榮遭果農指控和農會總幹事歐幸娟購農地租農會，去年初卸任後回歸農會常務監事，變更農地後，由農會向農業部申請5100萬補助蓋集貨場，涉違公務人員利益衝突迴避法已向檢調檢舉；張受訪喊冤指受委屈，一年才2萬餘元的租金，做的是虧本生意，一切經得起考驗。

對於「前長官」張清榮農地變更為特定事業目的的過程，農業局指，該筆土地去年5月15日由市府相關單位依權責審認符合審查項目後，農業局發函同意變更。同年8月27日取得地政局發函同意辦理變更編定為同使用分區特定目的事業用地，強調並「非」前局長張清榮任內變更。

律師吳春生指出，張清榮於去年1月中旬請辭卸任，依據公務員服務法第十六條，限制公務員離職後3年內，不得擔任與離職前5年內職務直接相關之營利事業特定職務。吳春生認為，雖農業局稱非張清榮任內核定農地變更，但申請農地變更為特地目的事業用地核准的時間在3個月完成，核准時間比一般人申請都要快。

吳春生表示，職務關連性不限於監督或其職權範圍，依最高法院參考日本司法實務見解，近來已採實質影響力說，即其職務官階對於該事項具有影響力就應該迴避或是不應提案，以免執行之公務員造成壓力而致徧頗。

張清榮於2021年從農會總幹事進入陳其邁團隊小內閣，遭大樹區果農爆料，9個月後即和接手農會總幹事的歐幸娟集資購土地，先由農會承租土地，後在任內推動土地變更，2025年一月張即以「階段性任務完成」為由，辭去局長一職，回任農會常務監事。

爆料的大樹果農指，張清榮任農業局長4年，推動在大樹果菜市場興建12.5億元的大型冷鏈中心，對外聲稱將成為高市農產品內外銷的強大助力，但計畫停擺，後綠委邱議瑩又向農業部爭取5100萬元的經費，在張、歐2人承購的土地上爭取興建大樹區農會集貨場。

面對果農指控，張清榮受訪坦承的確和大樹農會總幹事歐幸娟合資購地蓋集會場，但喊冤指「這件事真的很委屈」。張表示，因農會沒錢，為了要幫農民農產品有地方可集貨，才和歐女合資購地，每年才租給農會2萬多元，且土地蓋了集貨場，一次綁約30年，所有設備也歸農會，公文都寫得很清楚。張並強調，農地變更目的是農業部核准，和他沒關係，他經得起考驗。

大樹區農會總幹事歐幸娟解釋指，該筆土地原本有三個地主，長期租給農會當香草園區，後地主兩人要賣、一人願不賣，因離農會腹地近，才和張購地並爭取興建集貨場。

前高雄市農業局長張清榮和大樹區農會總幹事歐幸娟合資購買私人地，再承租給農會，後申請變更農地由農會興建集貨場，目前集貨場接近完工，尚未啟用。記者石秀華／攝影