ＣＯＰ31提出二○三五年電氣化百分之卅五（35×35）目標，環團認為數字無法反映有多少燃油、燃氣的機器被換成用電，建議電氣化應以化石燃料機器替換數量來衡量。學者表示，執行誘因要靠價格，台灣用電和排碳都便宜，企業和家庭就沒有理由改變。

媽媽氣候行動聯盟、氣候對策協會、台灣青年氣候聯盟昨共同舉辦記者會。氣候對策協會執行長黃業棠指出，ＣＯＰ31提出二○三五年電氣化百分之卅五的目標，肯定電氣化是擺脫化石燃料的關鍵路徑，但電氣化應以化石燃料機器替換數量來衡量，並設定更高的機器目標，氣候對策協會估算，光是台灣家戶，就有約三八五○萬台燃油、燃氣與電阻式設備待更換。

台灣科技媒體中心昨也邀請氣候科學、調適、海洋生態、能源與氣候政策領域的專家提供觀點。中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，台灣下一步應針對電力排碳係數、工業製程改善、住商節能及運輸轉型，逐年檢驗哪些措施確實帶來排放下降，並針對落後項目提出可執行的補救措施。

國立政治大學經濟學系副教授李文傑認為，執行誘因要靠價格，今年電價二次凍漲，立法院剛通過撥補台電七一一億元；碳費開徵第一年，近九成的繳費工廠適用優惠費率，用電和排碳都便宜，企業和家庭就沒有理由改變。