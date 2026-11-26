小王子浪漫登場 野餐、市集、水上腳踏車夜航 邀民眾共度童話時光
「遇見小王子，漫遊碧潭間！」適逢法國經典作品《小王子 The Little Prince》出版80周年，以碧潭山水為舞台，打造19公尺巨型小王子乘船氣膜，搭配小狐狸、玫瑰等主題裝置，營造宛如走進小王子星球的夢幻氛圍，在湖光山色中感受愛、陪伴與初心。
小王子主題裝置即日起至12月13日展出，更將於12月5日、6日下午在碧潭東岸廣場草皮推出2場「漫遊碧潭野餐」活動，邀請民眾帶上野餐用品，與家人、朋友一同來到碧潭，在秋冬暖陽下享受悠閒時光，感受小王子與山水相遇的魅力，為碧潭旅遊增添更多元的體驗，現場於下午2時至4時30分規劃精彩的泡泡達人秀及氣球互動秀，更有機會參與折氣球教學及泡泡體驗等活動，讓大朋友、小朋友都能近距離參與、盡情玩樂。
今年活動配合使用新北幣，凡具備「我的新北市APP」會員資格，並完成活動指定任務後，即可至現場「新北幣服務台」，透過APP掃碼領取價值100元新北幣合作店家優惠券。活動現場也規劃胖卡餐車進駐，提供牛排、漢堡、韓式炸雞、冰淇淋及各式飲品等多樣美食，讓民眾不必大費周章準備餐點，也能輕鬆享受戶外野餐的美好。
「遇見小王子 漫遊碧潭間」展期期間除小王子主題地景裝置外，也攜手在地業者規劃一系列精彩活動與限定優惠，涵蓋市集、藝文展演、野餐、音樂及水岸休閒體驗，打造豐富的假日遊程，邀請民眾深度體驗碧潭的多元魅力。活動期間特別開放「水上腳踏車夜航」，無論白天還是夜晚，都能從水上觀賞小王子、狐狸及玫瑰地景裝置陪伴，讓旅客不只能在岸上漫遊、拍照，也能從水面欣賞。
無論是親子出遊、好友相約，或是情侶約會，都歡迎大家把握展期走訪碧潭，白天享受悠閒野餐，夜晚沉浸於浪漫燈光與山水美景之中，循著星光「遇見小王子、漫遊碧潭間」，在山水與童話交織的夜色中，找回心中那份最純粹的感動。
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