面對AI技術快速演進與新型態假訊息的雙重挑戰，社會信任正面臨嚴峻考驗。為應對2026年資訊新變局，《全民查假會社》於12月5日舉辦「AI時代真相保衛戰：科技反制與信任重構」年度論壇，並邀請數位發展部部長林宜敬蒞臨致詞。本屆論壇期盼透過跨領域對話與實務剖析，帶領大眾洞察複雜的輿論生態，共同守護事實與民主基石。

本屆論壇緊扣當前社會脈動，規劃四大核心議程，從科技法治、國際查核趨勢到選舉民調判讀進行全方位探討：

一、數位輿論戰與AI法治：新媒體實務與法律的交鋒：針對生成式AI與數位輿論浪潮下的治理挑戰，論壇上午場特別邀請曾打造網路諷刺虛構人物「萊爾校長」的風向株式會社總監韋淳祐，與元智大學資訊傳播學系副教授葉志良進行專題演講與講者對談。雙方將從新媒體操作實務與法律規範的雙重視角，剖析技術濫用風險與因應之道。

二、從事實查核到資訊完整性：精進AI時代的媒體教育

面對真假難辨的資訊環境，如何重建公眾對資訊生態的信任成為當務之急。下午場特別邀請香港大學新聞學教授鍛治本正人發表專題演講，回顧並前瞻事實查核機制的實踐，探討如何透過精進AI時代的媒體教育，從根本守護資訊完整性。

三、接軌國際第一線：事實查核現況及挑戰與國際經驗分享

為將全球最新查核實務帶回台灣，也安排《全民查假會社》理事長谷玲玲與總編審陳秀鳳進行專題演講，深入分享參與「國際事實查核聯盟（IFCN）」年會的寶貴觀察，剖析國際事實查核的最新現況與挑戰。

四、解讀2026九合一選舉民調：看懂數據背後的科學與傳播

適逢2026九合一選舉關鍵年，民調資訊滿天飛，論壇下午場壓軸圓桌會議特別邀請臺灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、文化大學新聞學系教授莊伯仲，以及《鉅聞天下新聞網》社長陳申青擔任與談人。三位專家將深入剖析民調數據背後的科學方法與傳播效應，帶領公民看懂民調門道，在選戰資訊洪流中保持理性、不隨情緒起舞。

《全民查假會社》表示，期盼藉由本次專家專題演講與跨界座談，有效匯聚產、官、學、研及公民社會的力量，為台灣打造一個更具資訊免疫力與民主防衛力的數位社會。

免費報名: https://forms.gle/qKaTCAJihzu8ZZxP7

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