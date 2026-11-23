總統賴清德今天接見第64屆十大傑出青年當選人時表示，政府會持續搭建舞台，讓青年勇敢追夢，也會積極推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，助更多年輕人一臂之力，前往世界各地探索視野，再把創新和經驗帶回台灣。

總統今天在總統府接見「第64屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員」。

總統致詞時，首先代表國家恭喜當選的十傑，並說他們的貢獻與成就實至名歸，他也特別感謝青商總會，從1963年開始辦理選拔，挖掘一位又一位認真、專業、優秀、傑出的台灣青年。

總統表示，這些當選人來自不同領域，象徵著「傑出」這2個字，不會只有一種模式，而是擁有多元的樣貌、具有各種可能性，也看見台灣人的3個特質，包括「在最需要的地方，用自身專業守護國人」、「把自己的本事教給更多人」，以及「跨出原有的領域，為台灣開拓新的路」。

總統說明，例如花蓮慈濟醫院護理長蕭琦諭在大學時期，為了照顧家人，留在花蓮讀護理，從此守在家鄉的急診第一線，並協助重大災難應變，像是因應去年馬太鞍溪堰塞湖災害，蕭琦諭帶領團隊在光復設立醫療站，照顧受災居民以及前來幫忙的志工。

總統也說，台東縣新興國小老師楊文棟在空軍服役10年後，回到台東部落推動美學教育，用石頭、落葉和洛神花帶領孩子創作、認識土地。生命教育講師沈利倩則是將老鷹紅豆的故事寫成繪本，走進全國上百所校園，和孩子談生命、保育，也談社會如何對不同需求的人更友善。

總統表示，他相信人生在世，如果能夠找到一件熱血沸騰的事，就是不虛此生。各位的專業、熱情與奉獻，已經在部落、教室播種，在農場、水圳萌芽，在實驗室和醫院成長，在國際賽場上閃閃發光。

總統最後指出，政府會持續搭建舞台，讓青年勇敢追夢。政府正積極推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，要幫助更多年輕人一臂之力，前往世界各地探索視野，再把創新和經驗帶回台灣，也期待透過十傑的經驗分享，鼓勵年輕世代在各領域實現夢想。