選戰倒數，有山友攀登玉山園區排雲山莊撞見有民眾試圖降下懸掛在山莊的中華民國國旗，疑似要用「洋流」旗幟替換，遭阻止才作罷，令該山友氣憤直呼「誇張」。對此，玉管處證實確有此事，呼籲上山應避免造成對立爭議及衝突等行為。

有山友今在Threads分享照片指出，昨天（22日）下午4時左右，在排雲山莊竟然發生如此誇張的一幕！有洋流支持者試圖將排雲山莊懸掛的中華民國國旗降下，換上所謂的「洋流旗幟」，所幸遭到莊主制止，才沒有讓這種荒唐行為得逞。

該名山友表示，排雲山莊是登山者共同珍惜的山岳據點，不是任何人任意拿來表達個人政治立場、挑戰公共秩序的地方！尊重山岳、尊重國旗，更應尊重台灣這片土地。想表達理念，請用正當、理性的方式；想博取關注，也請守住基本底線！

他也痛批，把國旗降下來、換上自己的旗幟，這不是勇敢，更不是值得炫耀的行為，而是令人不齒的挑釁！如果真的只是想紅，拜託不要用這種令人憤怒、讓所有登山人蒙羞的方式！

該貼文在網路上引發關注，玉山國家公園管理處也證實確有此事，玉管處表示，昨天排雲山莊有山友欲掛帶政治意涵，管理員發現當下就立刻制止，所以國旗未遭替換，呼籲民眾上山享受山林美景，應避免可能造成對立、爭議及衝突等行為。

而根據「國家公園法」第13條第8款、「玉山國家公園區域內禁止事項」第17條規定，園區內禁止足以引發社會爭議或衝突之政治性行為或活動，依法可處以1500元至3000元罰鍰，再次呼籲民眾愛護大自然，也要共同維護山上和諧環境。

有山友攀登玉山園區排雲山莊撞見有民眾試圖降下懸掛在山莊的中華民國國旗，疑似要用「洋流」旗幟替換，遭阻止才作罷。圖／擷取自Threads，拍攝山友授權提供