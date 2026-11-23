1151123特定工廠淨零及外貿拓銷系列講座-第四場次。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

台中市政府經濟發展局與逢甲大學攜手辦理「特定工廠淨零及外貿拓銷系列講座」，第四場將於11月25日登場。經發局表示，此場講座以「科技上升、產值倍增！」為主題，邀請逢甲大學講座教授佘日新、帆宣系統科技策略執行室專案總監劉曜州及中華民國全國工業總會秘書長呂正華，聚焦數據應用與商業價值、半導體產業全球布局及美國市場拓展經驗，以及低碳製造與淨零轉型等議題，協助業者掌握科技應用及國際市場商機，提升產業競爭力。

經發局表示，「特定工廠淨零及外貿拓銷系列講座」自今年9月開辦以來，已陸續辦理外貿拓銷、品牌國際化及產業淨零輔導等議題，協助特定工廠接軌國際綠色商機、拓展海外市場，並深化低碳製造及永續轉型觀念，獲得產業界熱烈迴響。第四場講座進一步結合數位科技應用、半導體產業全球布局及低碳製造等議題，延伸產業轉型與國際拓銷面向，協助業者掌握國際產業脈動，提升經營韌性與市場競爭力。

經發局指出，面對全球科技快速發展及國際供應鏈重組，企業除了持續精進製造技術，也須積極導入數位工具、掌握國際市場變化，並因應全球淨零碳排趨勢推動低碳轉型。台中是台灣重要的精密機械及製造產業重鎮，具備完整的產業聚落與供應鏈優勢，透過數位科技提升生產效率、拓展國際市場及落實低碳製造，將有助於企業強化核心競爭力，開創產業發展新動能。

此外，此場講座邀請中市總工業會林雍偉理事長擔任與談人，透過專題分享及座談交流，從產業實務經營角度探討數位科技應用、國際市場拓展及低碳轉型策略，促進跨領域經驗分享，協助業者掌握轉型方向與市場機會。

中市府將持續整合產官學資源，提供企業多元資訊與專業交流平台，協助業者掌握產業發展趨勢、挖掘潛在商機，提升營運效能與市場競爭優勢。

第四場講座於11月25日下午1時於逢甲大學學思樓2樓第九國際會議廳舉行，現已開放線上報名，歡迎特定工廠業者、公協會及有興趣的企業踴躍參與。

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