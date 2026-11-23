臺中市市管案場已建置853處。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

面對全球氣候變遷挑戰及2050淨零碳排的國際趨勢，推動能源轉型已成為城市邁向永續發展的重要課題。臺中市作為臺灣第二大城市，同時也是中部核心樞紐，自市長盧秀燕上任以來大力推動再生能源發展，今(115)年迎來歷史性的重大突破，依據台電公司截至10月統計數據顯示，臺中市太陽光電總裝置容量已突破1GW(十億瓦)大關。

臺中市市管案場已建置853處。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

經發局說明，114及115年配合經濟部辦理「獎勵屋頂設置太陽光電發電設備實施計畫」，今年計畫申請期間自5月公告至12月1日止，依計畫規定，獎勵對象為屋頂面積1,000平方公尺以下之屋主或光電業者等，每kW（千瓦）獎勵設置3,000元，每案最高30萬元，降低民眾建置成本門檻，提升小型案場設置意願。114及115年已有近500案申請並通過屋頂設置太陽光電獎勵案。另外，於今年新增「汰舊換新」及「自發自用」獎勵方案。針對已架設完成太陽光電設備者，進行汰舊換新全數更換作業者，補助每瓩3,000元，獎勵金額最高30萬元，以提升發電效率及設備效能。採自發自用並增設ATS自動電源切換開關，補助每瓩20,000元，獎勵金額最高200萬元。

臺中市太陽光電裝置容量突破1GW。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

經發局補充說明，為延續太陽光電突破1GW的推動成果，市府於116年將賡續配合經濟部辦理「獎勵屋頂設置太陽光電發電設備實施計畫」，敬請業者、民眾注意明年市府公告獎勵計畫，盡早規劃設置太陽能光電設備。市府也將持續加強政策宣導及申請輔導，協助民眾瞭解設置效益與申請程序，進一步擴大屋頂型太陽光電普及率。 經濟發展局表示，臺中市政府以「先公後私、先大後小」的推動策略，從公部門帶頭做起，整合各局處資源推動公有場域設置太陽光電，攜手企業及市民共同推動太陽光電建置，截至10月底，市管案場已建置853處，總裝置容量逾166MW，為邁向1GW奠定厚實根基；盧市長於110年簽署的永續低碳政策三部曲，更是針對淨零碳排、永續發展自願檢視的超前布局，在首部曲的「永續168目標策略」中，即將2030年太陽光電裝置容量達到1GW列為重要政策目標。如今臺中市已提前完成這項指標，不僅象徵城市能源轉型邁入新階段，更帶來實質環境效益。以1GW太陽光電裝置容量估算，其所產出綠電可供給30萬戶一般家庭年用電量，可減少的碳排放量約56萬公噸，約等同於種植5千萬棵樹或4千座中央公園的固碳量。

臺中市太陽光電1GW成果並非終點，而是邁向下一個永續發展的起點。展望未來，市府將持續推動再生能源發展，為城市注入更龐大的潔淨電力，穩健朝向2050淨零碳排目標邁進，為下一代打造低碳、永續、宜居的幸福城市。

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