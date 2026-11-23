九合一選舉周六投票，除了地方公職人員選舉，還有重啟核電公投。國民黨表示，近期水庫光電板爭議發酵，有望為公投通過助攻，最後一周將持續加強宣傳。

國民黨文傳會主委陳以信昨指出，從烏山頭、阿公店水庫光電爭議，到翡翠水庫是否設置光電板，能源政策已成全民關注焦點；國民黨立法院黨團更提案要求民生及灌溉用水水庫光電全面退場，日前已逕付二讀、交付協商，顯示水資源保護與能源政策正受到高度關注。

對於學者專家預估重啟核電公投投票率有望突破五成，國民黨團書記長許宇甄表示，樂見民眾關心台灣能源政策，人民需要的是穩定供電、合理電價，而從水庫光電爭議持續延燒，到產業面臨供電穩定與能源成本壓力，民進黨錯誤能源政策的代價，正在由全民承擔。