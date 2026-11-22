聯合國氣候變化綱要公約第31屆締約方大會（COP31）在土耳其安塔利亞舉行，原訂11月20日閉幕，在延長2日仍因各國對化石燃料轉型等議題立場分歧，主決議「安塔利亞協（Antalya Pact）」未能達成共識，因此未通過主要決議。環境部長彭啓明今晚表示，雖然COP 31未達共識，但台灣不會等待，將加速攜手國際推動碳市場、循環經濟與AI減碳韌性。

彭啓明指出，台灣雖未能參與COP談判，卻是最著重落實的務實國家，在落實的行動清單上，台灣從未缺席。本屆大會以「落實」為核心，正是台灣多年來的施政方向，也就是不等國際共識，先以國內法制與政策工具付諸行動。

此外，環境部已預告「國外減量額度認可準則」草案，並推進與巴拉圭的「巴黎協定」第6條試行專案，以透明、可信的碳市場促進技術投資與減量合作，未來將積極與更多夥伴國家洽談，擴大台灣對全球減量的實質貢獻。

在減碳成果方面，即使半導體與AI產業持續擴張，全球碳計畫（GCP）今年報告仍顯示，台灣燃料燃燒二氧化碳排放已連續4年下降，2025年再減4.4%；2015至2025年間，我國實質GDP成長 47.6%，排放量卻絕對下降8.7%，是極少數能同時兼顧「高經濟成長」與「排放絕對下降」的國家，表現傲視多數先進經濟體。

在電氣化方面，COP 31大會提出明定2035年全球電力占最終能源消費達35%的電氣化目標，我國電力占國內能源消費比重已由2010年27.4%整體上升至今年前9月的37.1%，未來持續推動運具電動化、建築節能與設備效率提升，結合潔淨能源、電網韌性、儲能設備及電動化基礎建設，持續優化我國電氣化環境，兼顧減碳與空氣品質改善。

彭啓明說，台灣高度重視COP 31主席國所倡議的零廢棄與循環經濟方向，台灣不僅將持續深化國內循環經濟政策，也願意分享多年累積的資源回收、技術創新及產業發展經驗，積極與國際夥伴合作。