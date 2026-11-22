高雄興達火力發電廠肩負南台灣重要電力供應任務，近年接連發生多起營運與工安事故，使電廠設備維護、工程品質及施工安全管理制度再次成為社會關注焦點。

回顧近年公開紀錄，高雄興達電廠自2021年發生供電事故、2022年全台大規模停電事件後，至2025年天然氣外洩及火警事故，以及2026年新燃氣機組施工期間的火警事件，接連發生的異常狀況，不僅考驗電廠第一線的應變能力，也讓外界高度檢視大型發電設施的日常維護標準與外包工程品質。

與此同時，台電高層人事異動亦受到外界矚目。前台電副總經理郭天合於114年7月退休後，於115年5月再度出任台電總經理，由於其過去長期主管水火力發電事業部，熟悉發電體系運作，外界對於新任經營團隊如何強化採購透明化、落實工程履約管理，均抱持高度期待。

發電設備的維護與大修工程，不僅關係電廠日常運作，更攸關全國供電穩定及周邊社區的公共安全。面對能源轉型與機組更新的關鍵期，台電應進一步從制度面檢視大型工程的發包驗收機制、承攬商施工品質與工安稽核落實度，確保各項維護工程確實發揮應有功能，降低設備故障與施工風險，以維護國家電力供應安全與社會大眾信心。

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